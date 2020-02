Jak jde stavba nového motoru? "Pár drobných potíží," říká Mercedes a oznamuje nového partnera

Stříbrné šípy s potěšením oznámily novou víceletou smlouvu se společností AMD, která je v současné době lídrem v oblasti PC procesorů, superpočítačů a simulací. Její logo bude zdobit vozy po obou stranách kokpitu, stejně tak závodní kombinézy a oblečení zaměstnanců.

Tým bude využívat jejich nejnovější řešení včetně EPYC procesorů, které jasně předčí konkurenční Intel v oblasti výkonu, efektivity i ceny. Inženýři budou používat laptopy s procesory Ryzern PRO (firemní procesory se vzdálenou zprávou a hardwarovým šifrováním).

A jak to jde v Brixworthu s vývojem nové pohonné jedntoky? Cowell na Twitteru potvrzuje, že přes zimu dosáhli pokroku, ale jako každý rok čelí několika drobným problémům. Pod videem stojí komentář Mercedesu: "Pokud se nesetkáte se zádrhely, pak to dostatečně nesnažíte."

Mistrovská stáj zveřejnila video z nastarování nového motoru za zády monopostu W11 již 28. ledna, nyní Cowell říká: "V Brixworthu se toho děje hodně, dochází k mnoha zlepšení v oblasti celé pohonné jednotky, po stránce ERS, u motor s vnitřním spalováním. Jako obvykle bojujeme s několika potížemi, když se snažíme vše dotáhnout dokonce."

