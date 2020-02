Jsou závody v Číně a ve Vietnamu v ohrožení? Život a zdraví až na prvním místě

Sezóna v roce 2020 měla trhnout rekord co do celkového počtu grand prix. Dvaadvacet závodů, v rozmezí od poloviny března až do konce listopadu, to je již docela úctyhodné číslo. A to i s přihlédnutím na celkem sedm "dvojvíkendů", tedy podniků následujících pouhý týden po sobě. Slušná porce zábavy pro fanoušky a cestování pro celý kolotoč Formule 1. Avšak aktuální situace nahrává tomu, že bychom si my všichni mohli dát hned zkraje tohoto ročníku několikatýdenní pauzu.

ČÍNA A KORONAVIRUS

Asi není nezbytné detailně popisovat, co se v Číně v současné době odehrává a co je příčinou toho, že bychom (nejen) o tento závod mohli v tomto roce zcela přijít. Nemoci ani přírodní katastrofy totiž neznají hranice a nebezpečný koronavirus není žádnou výjimkou. A protože z obav o jeho další šíření již mnohé země ruší s nejlidnatejším státem na světě letecká spojení, dostává se i samotná Velká cena Číny do ohrožení. Termín konání akce je přitom naplánován na polovinu dubna.

V březnu měl do Číny zavítat také jiný motoristický podnik - Formule E. Avšak konání této akce je již teď zcela mimo diskusi. Šampionát čítající od loňského listopadu do letošního července celkem třináct závodů již podnik v čínském městě San-Ja neobsahuje. A teď si tento počet porovnejme se současným nabitým kalendářem F1. Přesun jakéhokoli závodu na jiný termín je bez vzájemného prohození s nějakou další grand prix prakticky vyloučen.

Pořadatelé závodu v ruském Soči nechtějí o přesunu termínu ani slyšet | foto: Red Bull Content Pool

Možná se dalo uvažovat o alternaci s podnikem na ruském závodním okruhu v Soči, tam ale narazíme na jednoznačný odpor místních pořadatelů. Není se ani čemu divit, vždyť nejde jenom o prodej samotných vstupenek. Souvisí s tím pro návštěvníky také nutnost rezervace hotelů, letů apod. Šance, že by se závod v Šanghaji mohl konat v náhradním termínu se tak limitně blíží k nule.

A CO VIETNAM?

Protože již na začátku bylo uvedeno, že by letošní kalendář F1 mohl doznat větších škod, musíme se zmínit také o dalším kandidátovi na vypadnutí. Tím je premiérová Velká cena Vietnamu v Hanoji, jež se má uskutečnit dokonce o dva týdny dříve než-li Grand Prix Číny. Stačí však letmo pohlédnout na mapu světa a zjistíme, že Vietnam sdílí s Čínou část její jižní hranice.

Také premiéra na okruhu ve Vietnamu by mohla být o rok odložena | foto: Formula1.com

Mezinárodní automobilová federace FIA a majitel komerčních práv americká společnost Liberty Media si v nastalé situaci nebudou chtít zřejmě zahrávat s ohněm a podstupovat bezpečnostní rizika. Snadno by se totiž mohlo stát, že by díky šíření vysoce nakažlivé nemoci mohlo dojít k ohrožení zdraví a života samotných účastníků šampionátu i fanoušků v dějišti velkých cen.

Jestliže by tedy byla situace v těchto destinacích ze strany organizátorů mistrovství vyhodnocena jako kritická a skutečně na storno těchto dvou závodů dojde, vznikne tím mezi podniky v Bahrajnu a Holandsku mezera o délce trvání šesti týdnů. V dubnu bychom tedy mohli na jakýkoli závod F1 zapomenout. Ve světle aktuálních událostí se ale samozřejmě jedná až o podružnou záležitost...