Náhrada za Čínu nebude, kalendář pro rok 2023 s 23 závody

V Číně se nepojede kvůli neutuchající vlně covidu a s ní souvisejícími cestovními restrikcemi. Pořádání tamního závodu sice v jednu chvíli svitla určitá naděje, ta ale brzy opět zmizela v nenávratnu. Okamžitě se tedy začalo spekulovat o tom, který závod Čínu nahradí.

Variant bylo podle všeho hned několik - například Turecko. Žádná z nich však neklapne, Formule 1 dnes oznámila, že kalendář pro sezonu 2023 bude mít o závod méně. Konkrétně 23 Velkých cen. I tak půjde o historický počet.

Dubnový program nabídne dva závody - v Austrálii a na městském okruhu v Baku. Pro úplnost dodejme, že začneme už 5. března v Bahrajnu. Letošní zimní přestávka tedy bude kratší než obvykle. Závěrečné klání je na programu 26. listopadu 2023 v Abú Zabí.

Another 2023 launch date confirmed 🗓@redbullracing become the eighth team to reveal their plans! 🙌#F1 pic.twitter.com/ROaEIO2D93