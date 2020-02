Giovinazzi sní o Ferrari. "Dobrá sezona by mi do Maranella mohla otevřít dveře," říká

Ital Antoio Giovinazzi má za sebou první kompletní sezonu ve Formuli 1. Strávil ji u Alfy Romeo po boku Kimiho Raikkonena, což je nejzkušenější pilot současného startovního pole. Už z tohoto pohledu bylo jasné, že Giovinazziho nečeká nic jednoduchého. Tato očekávání se posléze také potvrdila.

Šestadvacetiletý závodník prožil těžkou první část sezony. Ostřílenému Icemanovi většinu času rychlostně nestačil, k čemuž se rovněž přidalo několik více či méně zbytečných jezdeckých chyb. Není proto divu, že byla Antoniova pozice postupem času v ohrožení. Onen pověstný Damoklův meč visel nad jeho hlavou nejvýrazněji po závodě v Belgii. Gopvinazzi si jel pro body, zdálo se, že ho už nic nemůže zastavit, jenže doslova pár zatáček před cílem skončil zapíchnutý v bariéře z pneumatik.

Hned poté se začalo čile spekulovat o jeho nahrazení. Nejčastěji přitom v této souvislosti padalo jméno mladého Micka Schumachera. I on je juniorem Ferrari, a tak mnozí očekávali, že mu Maranello dá šanci, zvlášť, když se Giovinazzi trápil.

Antonio Giovinazzi v tréninku v Silverstone | foto: Alfa Romeo Racing

K tomu ale nakonec nedošlo. Mladý Ital totiž dokázal své výkony zlepšit, takže si vysloužil smlouvu také pro příští sezonu. V ní chce porazit svého týmového kolegu Kimiho Raikkonena. To by mu podle jeho slov mohlo otevřít dveře do Ferrari.

„Musím se soustředit především na svou práci, ale vím, že pokud se mi sezona povede, tak budu v dobré pozici. Lhal bych vám, kdybych řekl, že nepřemýšlím o Ferrari. S Charlesem máme navíc dobrý vztah, chodíme na společné akce, hodně se spolu bavíme i to by mi mohlo pomoct,“ říká Giovinazzi.

Uvědomuje si však, že ze všeho nejdříve jej čeká letošní ročník, kde bude muset prokázat svoje kvality. „Teď se soustředím na následující sezonu, ta bude z pohledu mého dalšího působení ve Formuli 1 klíčová, rád bych v interním souboji porazil Kimiho. Hlavní však je, abych zlepšil své nedostatky a dosahoval, co nejlepších výsledků,“ uzavírá Ital.