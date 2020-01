Giovinazzi kvůli havárii v Belgii málem přišel o místo. Když pak začal předčit Kimiho, už si toho nikdo nevšímal

Nováček Giovinazzi neprožil s Alfou Romeo po boku Kimiho Räikkönena nejlepší první polovinu sezóny. Ve Spa-Francorchamps se zdálo, že konečně dosáhne na body, když zbytečně havaroval v předposledním kole závodu, v němž se držel na bodech. O týden později se doma v Monze zvedl a pod tlakem vybojoval deváté místo.

"[Nehoda v Belgii] byla pro všechny v týmu velkým šokem, protože šlo o dobrou příležitost. Antonio se zčistajasna zjevil a v jednom z posledních kol havaroval," vzpomíná šéf Alfy Romeo na smolný závod, v němž přišli o Kimiho v podstatě hned po startu, když do něj narazil Max Verstappen a hodně mu poškodil podlahu.

"S Antoniem jsme pak vedli náročný rozhovor, protože takové věci mohou rozhodnout o vaší kariéře. Přemýšleli jsme o budoucnosti. Museli jsme si následující týden sednout, abychom situaci probrali, on pak zareagoval výtečně," pochvaluje si Vasseur jeho víkend v Itálii, kde jej čekal ten "nejtěžší závod."

Giovinazzi si v Belgii vedl skvěle, žel v předposledním kole přišla kritická chyba | foto: Pirelli

"Obrovský tlak, tuna hostů, domácí závod Alfy Romeo. Čekala jej tisková konference, takže navíc spousta otázek ohledně Spa. OK, teď je čas na reakci. Odvedl pod tlakem velmi dobrou práci. V Monze a v Singapuru si vedl výborně - bylo to fajn mít Antonia ve vedení závodu," pokračuje 51letý Francouz.

Dobré výkony a smůla zároveň

Ve druhé části sezóny podával Giovinazzi mnohem lepší výkony než v té první. Zlepšil svou konzistenci v závodech a v kvalifikacích byl častěji úspěšnější než Kimi Räikkönen, jehož předčil i v bodovém zisku. Díky tomu si udržel své místo, o které se zajímal Nico Hülkenberg, jenže už to moc vidět nebylo.

"U Antonia byl ten problém, že jsme postrádali výkonnost, když byl na špici. Můžete sice být před svým týmovým kolegou, ale už to bylo jen o 14. nebo 15. místech," poukazuje Vasseur na nezájem médií v takových případech. "Pokud to je šesté nebo sedmé místo, tak o vás všichni mluví."

Antonio si místo v týmu po velkém zlepšení od GP Itálie 2019 udržel | foto: Alfa Romeo Racing

Vzestup Giovinazziho formy, která gradovala v Brazílii pátou příčkou, zkrátka kolidoval s poklesem výkonnosti Alfy Romeo, která se ve druhé části propadala až na konečné osmé místo, přitom po úvodních třech podnicích sezóny 2019 byla čtvrtá.

"Jedna věc je to ukázat týmu a druhá bodovat, protože pro vy, celý padok a všichni se zkrátka soustředí na výsledky. Je to těžké provést řádnou analýzu, pokud do toho nejste každý den zapojeni. Nějak se zbavíte tíhy ze svých ramenou," dodává Vasseur, jenž nakonec jezdecké složení svého týmu nezměnil.

Za stáj sídlící ve švýcarském Hinwilu bude nadále závodit Giovinazzi s Räikkönenem, letos jim ale bude pomáhat nový rezervní pilot - zkušený Robert Kubica, s nímž přichází také hlavní sponzor Orlen se slušnou finanční injekcí. Proto se její název oficiálně mění na Alfa Romeo Racing Orlen.