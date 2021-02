"Vettel musel Ferrari opustit," hodnotí šéf Mercedesu

Čtyřnásobnému mistrovi světa po nezájmu Scuderie o jeho služby hrozil odchod z Formule 1, nakonec se uchytil u nového projektu miliardáře Lawrence Strolla, jenž chce prorazit s Aston Martinem (bývalým Racing Pointem), kde bude společně s Vettelem nastupovat jeho syn Lance.

Wolff, jenž se loni stal minoritním akcionářem Aston Martinu, je optimistou: "Tento projekt je pouze začátkem a Sebastian je jednou z jeho klíčových osobností. Proto doufám, že se vše pro něj bude od samotného počátku vyvíjet hladce."

Kolem skutečné formy Vettela se však po neúspěších u Ferrari vznášejí otazníky. "Po pěti letech je jasné, že se nestal spasitelem Ferrari a že Leclerc má větší potenciál," uvedl nedávno například Fernando Alonso, jenž se do F1 vrací po dvouleté přestávce s Alpine (bývalým Renaultem).

Vettel při tvarování sedačky v továrně Aston Martinu - do startu sezóny v Bahrajnu si chce vlasy nechat znovu narůst | zdroj: Aston Martin Racing

Podle Wolffa jde ale Vettelova horší výkonnost za jeho bývalým týmem: "Sebastian musel změnit své prostředí. To je ta hlavní věc, kterou musel udělat. Pokud se svým týmem čím dál více upadáte, tím spíše musíte něco změnit - a přesně to on udělal."

"Proto si nemyslím, že by se loňské problémy měly souviset s ním. Podle mě se zkrátka neustále zhoršovala celková situace. Věřím, že s Aston Martinem bude schopný uspět," dodává šéf Mercedesu, jenž momentálně stále řeší nepodepsanou smlouvu s Hamiltonem.