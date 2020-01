Podpis Red Bullu s Maxem? "Byli jsme pod tlakem," říká Marko

Události dnešního dne rozpohybovaly zimní stojaté vody Formule 1 řeklo by se až nevídaným způsobem. Právě dnes bylo totiž oznámeno prodloužení smlouvy mezi Maxem Verstappenem a Red Bullem. Nečekaně. A to až do roku 2023. Přitom se všeobecně předpokládalo, že mladá holandská hvězda bude s podpisem nového kontraktu vyčkávat do poslední chvíle. To proto, aby si Max zajistil co nejlepší výchozí pozici pro budoucnost.

Velký zájem o jeho služby měl mít mistrovský Mercedes. Ostatně, Toro Wolff se svým obdivem k Verstappenovi nijak zvlášť netají, to samé můžeme koneckonců říct i v obráceném gardu. Právě z těchto důvodů bylo dnešní oznámení předčasné a snad i nečekané. Ne, že by se s Red Bullem nepočítalo, ale rozřešení této hádanky ještě nemělo být na pořadu dne.

Světlo do celé situace nyní vnáší odborný poradce Red Bullu Helmut Marko. Podle jeho slov se rakouská stáj bála spekulací, které spojovaly Lewise Hamiltona s Ferrari. Pokud by se tento scénář opravdu naplnil, první volbou Mercedesu pro uvolněnou sedačku by byl zřejmě Verstappen. Rudí býci by tak v mžiku přišly o svůj klenot. Právě tohle měl být pomyslný spouštěč celé akce.

Max Verstappen po úspěšné kvalifikaci v Brazílii | foto: Red Bull Content Pool

"Upřímně, my byli pod tlakem. Těžko se odhadoval vývoj mezi Hamiltonem a Ferrari. Pokud by k tomu opravdu došlo, musel by se Mercedes logicky dívat po náhradě, přičemž Max by byl první na řadě,“ popisuje Helmut.

Dohodou s Verstappenem si podle něj Red Bull zajistil světlou budoucnost, ke které teď může vzhlížet s optimismem. „Jedná se pro nás o důležitý krok, momentálně se můžeme do budoucna dívat s optimismem,“ lebedí si Marko.

Zkušený manažer zároveň věří Hodně, která chce učinit další pokrok, což by mělo Rudým býkům zajistit možnost bojovat o mistrovské tituly. S kým naopak Marko příliš nepočítá je Ferrari. Myslí si, že hlavní boj se bude odehrávat mezi Hamiltonem a Verstappenem. Ferrari by do něj prý zasáhnout nemělo.

„V závěru sezony jsme byli před Ferrari. Nevypadalo to, že mají se svým morem výhodu, jako dříve. Také Honda odvádí parádní práci. Jsou na srovnatelné úrovni výkonu s Mercedesem. Věřím, že i oni nám mohou hodně pomoct. Stavba našeho vozu pokračuje velmi dobře, vypadá to, že budeme hotovi dřív než kdykoli před tím,“ uzavírá.