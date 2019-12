Na kterého ze svých jezdců je nejvíce pyšný Nicolas Todt?

Nicolas Todt, syn současného prezidenta FIA Jeana Todta je ve Formuli 1 znám jako špičkový jezdecký manažer. Pod rukama mu prošla celá řada pilotů, například Felipe Massa, Daniil Kvjat a mnozí další. Mezi jeho svěřence se taktéž řadí mladíček ve službách Ferrari Charles Leclerc a právě na něj je Todt mladší ze všech svých svěřenců nejpyšnější.

Příběh mladého Monačana už je dobře známým. Vítěz aktuálně dvou Velkých cen Formule 1 musel svou závodní kariéru téměř ukončit. Jeho rodina totiž neměla dostatek finančních prostředků, aby mohl Leclerc dále závodit. Do celé situace se nicméně tehdy vložil Jules Bianchi. Francouz, který tragicky zahynul na následky těžké nehody ze Suzuky roku 2014 okamžitě rozpoznal Monačanův talent.

Byl to právě Bianchi, kdo doporučil svému tehdejšímu manažerovi Nicolasi Todtovi, aby začal přemýšlet o Leclercově podpoře, přičemž jeho slova nakonec padla na úrodnou půdu. Todt junior poté přivedl monackého jezdce do akademie Ferrari a zbytek story už není třeba popisovat.

Charles Leclerc vvyhrál kvalifikaci v Soči | foto: Scuderia Ferrari

„Smlouvu s Charlesem jsem podepsal, když mu bylo šestnáct let. Přivedl jsem ho do akademie Ferrari a teď za ně jezdí. Na tohle jsem pyšný ze všeho nejvíc. Chystal se se závoděním skončit, protože neměl peníze, tak jsem mu pomohl a dnes jezdí pro Ferrari. Jsem na něj pyšný nejvíc, začali jsme spolupracovat, když byl ještě hodně mladý. Pozoroval jsem téměř celý jeho vývoj, to je na mojí práci skvělé,“ říká Todt.

Vzhledem k tomu, že jeho otec byl v minulosti šéfem Ferrari, měl Nicholas Todt k tomuto týmu blízko dlouhodobě. Zažil éru Michaela Schumachera, přičemž se řadí k těm, kteří mohli fenomenálního Němce poznat osobně.

„Je to nejlepší jezdec, kterého jsem kdy poznal. Představuje všechno to, čím byl měl všestranný jezdec disponovat. V jeho případě to nebylo jen o talentu, ale také o enormní pracovní morálce. To, že jste rychlí je jedna věc, mít charisma a vůdčí schopnosti je však už věc druhá. Ve Ferrari zažil řadu těžkých chvil, ale tým vždy podporoval. Řada závodníků by na jeho místě řekla, že auto je prostě špatné, ale Michael vždy stál za týmem,“ uzavírá Nicolas Todt.