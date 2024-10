GP MEXIKA: Dvě červené vlajky, Leclercův vůz poškozen, nejvíc se smál Russell

Oproti USA teplota výrazněji poklesla, ostatně se také jelo v podstatně vyšší nadmořské výšce. Vzduch 17°C, trať ovšem vykazovala 43°C, vlhkost vzduchu 54 % a vanul severozápadní vítr o síle 8,6 km/h. Piloti měli k dispozici pneumatiky specifikace C5 - C3.

Jak bylo řečeno, v týmech Mercedes, McLaren, Ferrari, Aston Martin a Kick Sauber nastoupila „druhá směna“, takže místo Hamiltona, Norrise, Leclerca, Alonsa a Zhoua se představili Andrea Kimi Antonelli, Patricio O'Ward, Oliver Bearman, Felipe Drugovich a Robert Shwartzman.

Příliš se ovšem piloti na trati neohřáli, už po čtyřech a půl minutách, kdy několik z nich zajelo spíš seznamovací kolo, zůstal na dlouhé rovince kus nějaké trosky, na kterou najel Antonelli, takže zavlála červená vlajka. V pořádku dovezl vůz do boxů, kde mechanici zdviženým palcem naznačili, že monopost není vážně poškozen, nicméně trvalo téměř pět minut, než se opět mohlo začít trénovat.

O nejlepší časy na tvrdé směsi se přetahovali vlastně jen dva piloti - Russell a Sainz jr. Jakmile George vystřihl lepší výkon (nejlepší 1:19,519), Carlos okamžitě oponoval (naposledy 1:19,407). Verstappenovi prověřovali mechanici přední část a podlahu, Piastri se víc trápil a do boje nezasáhl, zato si nadmíru dobře vedli Haasy a překvapivě i Bottas. Když už se blížila polovina tréninku, došlo k druhé červené vlajce: rovněž velmi úspěšný Albon (v té chvíli v TOP 5) dostal v zatáčce 9 smyk a rozkolísaný Williams v následující „desítce“ minul Bearmanovo Ferrari, jehož zasáhl pravým zadním kolem do levého předního. Alex po hodinách skončil s notně poškozeným autem v bariéře, Oliver obhlížel poškozený levý přední závěs. Ačkoliv Albon do vysílačky nazval Bearmana idiotem, vinu měl evidentně on, protože Brit mu nijak nepřekážel ani nezpomalil - Alex prostě nezvládl vůz a následné výlevy byly výsledkem frustrace.

Po třinácti minutách se vozy opět dostaly na trať, vedené Magnussenem, Strollem a Gaslym. Kanaďan společně s Drugowichem a Shwartzmanem neměl ještě žádný výkon - Robert měl rozjeté rychlé kolo právě ve chvíli, kdy došlo ke zmíněné kolizi. Pětice „zastupujících“ nasadila měkkou směs až jako poslední, nejdřív si především Drugovich a Shwartzman odjeli časy na tvrdé směsi - středně tvrdá vůbec nebyla použita.

V repríze souboje z první části tréninku tentokrát dominoval Russell; Sainz jr. si s Verstappenem nacvičili souboj ještě v outlapu, kdy se Max ze všech sil snažil Carlose zdolat. Jenže v poslední desetiminutovce hlásil vedoucí pilot průběžné klasifikace podivný zvuk svého motoru a vzápětí ztrátu výkonu. Do boxů dojel, co bude dál, uvidíme v druhém tréninku. Za zmínku ještě stojí Piastriho nefér zablokování Drugoviche poté, co v zatáčce 12 vyjel z trati a vrátil se těsně před Felipeho, jemuž ovlivnil jeho rychlé kolo na měkké směsi.

(časy Patricia O'Warda - 13. místo; 1:19,295 a Felipe Drugoviche - 18. místo; 1:19,819 nejsou v tabulce obsaženy. Omlouváme se)

Druhý trénink bude o 30 minut delší a už v tradiční sestavě startovního pole této sezóny.

GP Mexika (Autódromo Hermanos Rodríguez) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:17,998 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:18,315 3. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:18,699 4. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:18,839 5. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:18,904 6. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:18,958 7. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:18,996 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:19,048 9. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T 1:19,093 10. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:19,094 11. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:19,109 12. T Andrea Kimi ANTONELLI ita Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19,200 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:19,355 15. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:19,340 16. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:19,600 17. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:19,812 19. 97 Robert SHWARTZMAN isr Stake F1 Team Kick Sauber 1:19,988 20. 49 Oliver BEARMAN gbr Scuderia Ferrari 1:21,256

