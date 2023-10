Na začátek byl v Mexiku nejrychlejší Verstappen

Každý tým je v sezoně nucen minimálně 2x dát šanci juniorům ve světě F1. Právě v prvním volném tréninku v Mexiku jich bylo k vidění pět - Theo Pourchaire (Alfa Romeo), Frederik Vesti (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (AlphaTauri) a Oliver Bearman (Haas). Jiné to bylo i s pneumatikami, neboť většina jezdců nasadila neoznačenou testovací sadu C4.

Ovšem bez problémů to nebylo - hned několik jezdců hlásilo technické problémy. První byl Pourchaire, ke kterému se přidal Hadjar. Problémy s motorem poté hlásil Charles Leclerc. Technické problémy se i nadále držely u Ferrari a kvůli nim přišel Carlos Sainz o hydrauliku. Kombinace nadmořské výšky a únavy materiálu nehrála do karet ani Norrisovi.

Už od začátku bylo vidět, že jezdci Red Bullu se do FP1 vrhli po hlavě. Verstappen se s Pérezem přetahovali o nejrychlejší kolo a do jejich souboje dokázal promluvit i Alex Albon. Nejměkčí směs pro tento víkend jako první využil Oscar Piastri, ale svým kolem na nejrychlejší dosáhnout nedokázal. Po opravě vozu se na trať vrátil Pourchaire, ale dlouho tam nezůstal - opět se ke slovu dostaly obdobné technické potíže.

Červeně označenou sadu nasadil v půli FP1 i Leclerc a byl o poznání lepší než jezdec McLarenu - jen 52 tisícin ho dělilo od kola Maxe Verstappena na tvrdší směsi. Ve stejnou chvíli byly potvrzeny technické problémy i na monopostu Fernanda Alonsa.

Jako první se pod hranici minuty a dvaceti vteřin dostal Verstappen - na měkké směsi s časem 1:19,718 byl jednoznačně nejrychlejším. Mohl přidat i další kola, ale musel zpět do boxů - zastavil ho plandavý předmět v jeho RB19.

Trať zřejmě chutnala i Albonovi, který v závěru dokázal zajet další identické kolo s Verstappenem.

GP Mexika (Autódromo Hermanos Rodríguez) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:19,718 2. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:19,813 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:20,015 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:20,237 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:20,297 6. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:20,463 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:20,479 8. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri 1:20,568 9. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:20,677 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:20,687 11. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:20,724 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:20,968 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:21,129 14. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:21,157 15. 50 Oliver BEARMAN gbr MoneyGram Haas F1 Team 1:21,313 16. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:21,347 17. 41 Isack HADJAR fra Scuderia AlphaTauri 1:21,941 18. 61 Jack DOOHAN aus BWT Alpine F1 Team 1:22,109 19. 42 Frederik VESTI dnk Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:22,297 20. 98 Théo POURCHAIRE fra Alfa Romeo F1 Team Stake -

