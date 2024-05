Norrisovi se nelíbí rozhodnutí o návratu Sainze jr. na původní pozici. Proč se tak stalo?

Pravidla F1 jsou mnohdy složitá a občas si někteří lidé stěžují, že až rozumu se vymykající. Spadá mezi ně i tento případ a je nám potěšením, že tímto článkem můžeme našemu diskutujícímu Grahamovi vysvětlit, proč se Sainz jr. vrátil zpět na svou pozici.

Španěl po souboji s Piastrim v zatáčce Ste. Dévote po kontaktu s bokem McLarenu utrpěl defekt levé přední pneumatiky. Při průjezdu zatáčkou Massenet u kasina bylo jasné, že jde o vážný problém. Sainz jr. vyjel ze závodní linie a zůstal stát u bariéry. V té chvíli se zdálo, že pro něj závod skončil, i když se mu vzápětí podařilo vycouvat a pomalu se doplížit do boxů.

Mezitím ale za jeho zády došlo ke kolizi Péreze s Magnussenem a vyřazení druhého Haasu Nico Hülkenberga a závod byl zastaven červenou vlajkou. Podle sportovních předpisů platných pro F1 se pořadí při restartu řídí podle "posledního bodu na trati, u nějž je možné určit polohu všech vozů. Všechny takové pak mohou pokračovat v jakémkoli druhu závodu, ať jde o sprint nebo Grand Prix," praví se v reglementu. Většina vozů sice projela prvním měřeným sektorem končícím ve sjezdu do zatáčky Mirabeau před vyvěšením červené vlajky, ale nikoli Guanyu Zhou, protože toho zastavily trosky tří vozů v Beaurivage. FIA proto rozhodla, že "... pořadí pro restart bude určeno podle druhé linie safety caru."

Norrisovi se dané pravidlo nelíbí, ale Piastri na něm vydělal | foto: McLaren

Norris si stěžuje

Tím se Sainz jr. vrátil zpět na své místo na startovním roštu. Samozřejmě tím byl značně rozladěn Lando Norris, jenž byl v okamžiku vyvěšení červené vlajky už na třetím místě. Hnětlo ho, že pilot Ferrari se rozhodnutím vedení závodu vrátil zpět před něj.

"Nemyslím, že to je zrovna férový přístup, ale také jsem si jist, že v minulosti nastaly momenty, kdy jsem měl štěstí, mohl opravit svůj vůz nebo něco takového. Ale když se nad tím zamyslíte, je to frustrující a nespravedlivé, že někdo udělá chybu a kvůli určitému počtu vozů nebo čemukoliv jinému - ať už to pravidlo je jakélikoli - neprojel cílem pod červenou vlajkou a bla, bla, bla, tak tu chybu může napravit a navíc má vlastně zastávku v boxech zdarma. To je nespravedlivé," horlil po závodě Norris. Sluší se dodat, že v nedělním závodě vozy cílovou čáru neprojely, nýbrž zamířily přímo do boxů.

Přidal se k němu i George Russell: "Není to správné. Nevím, o jaké rozhodnutí přesně jde. Ale bylo rozhodně poněkud zvláštní," podpořil svého krajana. Šéf McLarenu Andrea Stella byl shovívavější: "Pokud jde o způsob rozhodnutí o pořadí při restartu, myslím, že FIA udělala to nejlepší, co v té chvíli šlo. Je to v souladu s precedensem, podle něhož se používá linie 2 safety caru, když nejsou k dispozici sektorové časy. Osobně si myslím, že používání minisektorů je nejlepší způsob, jak tyhle věci řešit. Carlose v podstatě zachránilo, že Zhou neprojel oním sektorovým bodem ve chvíli, kdy byl závod přerušen. Měl zkrátka štěstí. A nejen štěstí, i shovívavý přístup sportovních komisařů, protože kolize v první zatáčce očividně způsobila značné poškození Oscarova vozu - a to se vůbec nevyšetřovalo. Jak říkám, šťastný Carlos, vyneslo mu to pódium. Jsme z toho poněkud zmateni, hledáme rozdíl mezi včerejškem a Imolou, kde byl Piastri penalizován za bránění," uzavírá Stella.

Přerušení pomohlo i Piastrimu

Norris je pochopitelně nespokojen s vývojem věcí a faktem, že se Sainz jr. opět vrátil na třetí příčku, ale červená vlajka ve skutečnosti hodně pomohla jeho týmovému kolegovi, neboť jeho vůz si z kontaktu za Ste. Dévote odnesl také určitou újmu.

"Jakmile došlo k jejich kolizi, zaznamenali jsme pokles v přítlaku o 20 bodů, což v Monaku představuje ztrátu asi půl vteřiny. Díky vyvěšení červené vlajky jsme měli příležitost provést nějaké opravy podlahy, ale ne bočnice, ta byla rozbitá. Oprava mohla být jen částečná, vyměnili jsme i rozbitý sidepot. Ztráta tak klesla na nějakých 10 bodů, což v přepočtu dělá pár desetin, odhaduji 0,25 vteřiny. Byli jsme samozřejmě poněkud více nervózní ohledně schopnosti udržet pneumatiky v patřičném stavu, což s poškozeným vozem není jednoduché. Ale Oscarovi se to podařilo a nakonec ony šrámy neměly vliv na konečný výsledek," vysvětlil Stella.

Ayrton Senna byl pověstný znalostí pravidel | foto: Honda Racing F1

Dodatek

Vyjádření účastníků naznačuje ještě jednu věc. Zejména McLaren připomínal v Monacu legendárního Ayrtona Sennu. V jeho stínu působí George Russell - s prominutím - jako diletant, když prohlásil, že o zmíněném pravidlu nemá ponětí. Právě Senna byl přímo posedlý tým, aby znal všechna pravidla a kličky. Když jednou došlo k nějaké kontroverzi a novináři se ptali Gerharda Bergera, zda o tom věděl, upřímně řekl: "Ne. A nemyslím, že ostatní na tom jsou lépe. Tedy až na Sennu, ten zná všechna pravidla zpaměti..."