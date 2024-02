Christian Horner se ocitá v potížích. Povaha jeho činu se prozatím odhaduje

Nápojový gigant v tomto směru prozatím detaily šetří, pouze uvedl, že byl jmenován externí advokát, jehož cílem má být zjištění skutečností týkajících se údajného Hornerova "nevhodného chování". V odpoledních hodinách vydal Red Bull prohlášení: "Poté, co jsme se dozvěděli o některých nedávných obviněních, společnost iniciovala nezávislé vyšetřování. Tento proces již probíhá a je prováděn specializovanou osobou. Společnost tyto záležitosti bere velmi vážně a má zájem na ukončení celého procesu v nejkratší možné době. V této chvíli ale není vhodné celou věc dále komentovat."

Osloveni byli pochopitelně i zástupci týmu F1 a Horner sám. Vyjádřil se pouze Christian prostřednictvím holandského periodika De Telegraaf a velmi stručně: "Taková tvrzení kategoricky odmítám", ačkoliv ani on neupřesnil, o co se má jednat. Další informace zejména od Hornerových kolegů se pokoušel získat prestižní web motorsport.com, nicméně prozatím se dopracoval pouze k názoru, že Hornerovi bylo "přátelsky doporučeno na svou pozici rezignovat".

Tým Red Bull se k případu prozatím nevyjádřil | foto: Red Bull Racing

Má to všechno jistý háček. Většina informací pochází od německého bulvárního plátku Bild. Nelze říci, že by vždy střílel slepými patronami a ještě vedle, ale poněkud to věrohodnost informací snižuje. Má existovat kompromitující složka v držení vrcholného managementu Red Bullu, ale potvrzení takové zprávy není doloženo. Stejně tak i samotné "jednání za určitou hranicí", jak bylo naznačeno.

Christian Edward Johnston Horner oslavil loňského 16. listopadu padesáté narozeniny, Tento někdejší závodník Formule 3000 v týmu Arden působí na postu šéfa týmu od ledna roku 2005 a stal se tak nejmladším mužem na tomto postu v té době. Po dlouhodobém vztahu s Beverly Allen se Christian 15. května 2015 oženil s Geri Halliwell, někdejší členkou popové skupiny Spice Girls. V roce 2013 byl jmenován důstojníkem Řádu britského impéria za zásluhy v motoristickém sportu (OBE) a letos byl dekorován za stejné činy dalším britským vyznamenáním CBE (Commander of British Empire).