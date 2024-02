Nový Haas VF-24 i Kick Sauber C44 poprvé na trati + VIDEO

Svou letošní zbraň představil před několika dny na počítačově generovaných snímcích, tentokrát jsme měli první možnost vidět skutečný vůz v akci, když jej včera prohnal závodní pilot Nico Hülkenberg dějištěm Velké ceny Británie.

"Ou, jak nám ten zvuk chyběl!" VF-24 dokončil svá první kola během našeho testu v Silverstone!" oznámila stáj po úspěšném dni na sociálních sítích.

Do sezóny vstupuje s novým šéfem týmu Ayao Komatsem, jenž nahradil Günthera Steinera, a s novým technickým ředitelem Andreou De Zordem střídajícím Simone Restu.

Oh how we’ve missed that sound 🖤



The #VF24 has completed its first lap at our Silverstone Shakedown. #HaasF1 pic.twitter.com/si0zxLDjxg