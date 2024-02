Williams ukázal zbarvení pro sezónu 2024 + FOTO

Barvám stáje z Grove i nadále vévodí tmavě modrá, která dle jejich slov "propojuje vítězné dědictví Williamsu v šampionátech s její misí návratu do čela roštu."

Kromě toho Williams oznámil nové víceleté partnerství s výrobcem těžké techniky Komatsu. Šéfem je James Vowles, který loni přišel z Mercedesu, za volantem budou úřadovat Alexander Albon a Logan Sargeant, jenž si své místo po loňské nováčkovský sezóně nakonec udržel.

"Jde o významný milník, odhalit zbarvení pro rok 2024 na ikonickém místě, v New Yorku. Od té doby, co jsem před rokem přišel k Williamsu, jsem mohl pozorovat, jak tým táhne za jeden provaz, aby překonal několik překážek a dotáhl to na sedmé místo mezi konstruktéry," pochvaluje si Vowles.

Is there anywhere better to unveil a livery? 😮‍💨📸 pic.twitter.com/tdcSR3ixx9 — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 5, 2024

"Pro všechny zainteresované šlo o velkou věc. Také jsme světu ukázali, že stavíme základy pro další pokroky. Budeme dále sílit jako tým na trati i mimo ní díky vylepšování naší infrastruktury, investicím do lidí a přitahování fantastických nových partnerů, jako je Komatsu," pokračuje šéf Williamsu.

"Samozřejmě nám společně zbývá ujít velký kus na této cestě, ale vím, že naši fanoušci, partneři a všichni v centrále v Grove se usilovně snaží o vytvoření nové historie pro tento ikonický tým. Nějaký čas to zabere, nicméně podpora všech je nezbytná v pomoci dostat nás na úspěšnou vlnu v nadcházejících letech. Těším se na to, nám přinese nadcházející sezóně," dodává Vowles.

Vůz FW46 bude na dráze debutovat během filmovacího dne 20. února v Bahrajnu těsně před tím, než tam na druhý den začne společné předsezónní testování všech týmů F1.



