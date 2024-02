Stake představuje nové auto a barvy - název týmu se během roku bude měnit + FOTO

Nové auto dle slov týmu představuje "odchod od svého předchůdce" kvůli "záplavě změn," které na něm provedl. Jednou z nejviditelnějších změn je přechod z push-rod na pull-rod zavěšení.

Přepracovány byly i bočnice, kryt motoru a podlaha, která u nové generace aut představuje nejdůležitější oblast vývoje v honbě za rychlejšími časy. "Další důležitá vylepšení nasadíme v úvodních závodech," slibuje švýcarský tým.

"Noové auto C44, které jsme dnes předvedli, je poklonou práci Jamese Keye, technickému týmu a všem mužům a ženám v Hinwilu, kteří přispěli k vozu, který dnes vidíme. Představení nového auta je vždy zvláštním okamžikem. O to více, když představuje začátek nové éry, éry týmu Stake F1," popisuje šéf Alessandro Alunni Bravi.

The C44, Unleashed 💚🖤 pic.twitter.com/On1VpWLVmx — Stake F1 Team (@stakef1team) February 5, 2024

"Máme čerstvou novou identitu a jsme nadšení vším, co plánujeme na trati i mimo ni. Dnes je to ale vše o C44 a jeho potenciálu. Tomuto autu a našemu týmu věříme. Nebudeme hovořit o konkrétních cílech, protože to je vždy těžké, představit čísla, ale cíle máme jasné: zlepšovat výkonnost auta a našeho balíku," pokračuje.

"Balíkem myslím každou oblast od závodního týmu po provoz na dráze, zastávky v boxech, strategii... je to více, než jen výkonnost auta. A my jsme ve všech odděleních odhodlání učinit tento krok, naplnit tento cíl. Pak v průběhu sezóny uvidíme, jaká bude naše pozice. Klíčovým cílem je ale letos se zlepšit a předvést lepší práci, než jsme odvedli v roce 2023," dodává Bravi.

Název týmu se podle něj bude během sezóny měnit na Kick Sauber tam, kde je reklama na hazardní hraní zakázána.



Fotogalerie: