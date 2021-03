Williams ukázal FW43B s novým zbarvením: modrobílá s prvky žluté

Williams měl dnes odhalit nové auto pomocí aplikace pro rozšířenou realitu, ta však byla hacknuta, proto to nebude možné, proto si místo novátorského počinu musíme vystačit s klasickými fotografiemi a videem.

Zbarvení vozu FW43B je zcela nové, nicméně kromě zdůraznění transformace a budoucích ambicí v první sezóně pod novým americkým vedením (Dorilton Caital) obsahuje také prvky z minulosti Williamsu.

"Auto bude závodit s dramatický novou vizuální identitou obsahující zbarvení inspirované všemi vítěznými vozy Williamsu z let 80. a 90. minulého století. Zdůrazňuje kombinaci modré, bílé a žluté," uvádí tým ke svému novému autu, jež z důvodu drobných změn nese označení FW43B místo FW44.

"We don't forget our history, our heritage, but we are moving on to a bright future." pic.twitter.com/3rzXdLiSir