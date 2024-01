Norris dostává varování před odchodem k Red Bullu: "Ten risk za to nestojí!"

Norris letos u McLarenu stabilně předváděl výtečné výkony a v šampionátu skončil s 205 body nakonec šestý před Carlosem Sainzem z Ferrari či Georgem Russellem z Mercedesu. S vozem MCL60 to dotáhl osmkrát na pódium a ve druhé část sezóny po nasazení novinek bodově předčil dokonce všechny kromě Maxe Verstappena.

Není divu, že zaujal i odborného poradce Red Bullu Helmuta Marka, který se jej snaží zlákat do svého týmu. Ten má Norrise za nejlepšího mladého pilota současnosti a podle něj by velmi dobře zapadl k Maxovi Verstappenovi. Případný přestup mu však řada lidí nedoporučuje.

"Myslím, že z jezdeckého hlediska se neustále snažíte přijít na to, z čeho byste měli největší užitek. Stojí nyní risk přestupu k Red Bullu za to vzhledem k situaci, v jaké se nachází?" táže se například Johnny Herbert.

Lando Norris ve vedení Velké ceny Británie 2023 před Maxem Verstappenem | foto: Pirelli

Podle něj nikoliv, jelikož současný zaměstnavatel dělá maximum pro to, aby byl spokojený: "McLaren si vede opravdu dobře. Má jej v týmu rád. On předvádí dobré výkony, když auto funguje řádně. Stojí tedy ten risk za to? Osobně si myslím, že nikoliv," pokračuje bývalý pilot Lotusu, Benettonu, Sauberu, Stewartu či Jaguaru.

"Stále je mladý, stále se se bude zlepšovat a McLaren je momentálně na velmi dobré cestě k tomu, aby byl v příštím ročníku ještě v lepší pozici. Musíme si samozřejmě počkat, ale nevidím důvod, proč by si měl svůj život ztěžovat, když je momentálně vlastně ve velmi dobré pozici," usuzuje Herbert.

Norris svůj případný přestup k Verstappenovi do Red Bullu před časem komentoval slovy: "Rozhodně bych tomu byl v budoucnu otevřený." Na závazné rozhodnutí má ale ještě chvíli čas, jelikož s McLarenem, který si jej velmi cení a bude usilovat o jeho setrvání, podepsal smlouvu do konce sezóny 2025.