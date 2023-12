Optimismus kolem GP v Madridu zpochybnil předseda senátu FIA

Skutečným fanouškům F1 něco řeknou jména Pedralbes a Montjüich Park (kde se odehrála jedna z největších závodních tragédií), ostatní si jistě vzpomenou na okruhy Jarama, Jerez de la Fronteira a Valencia (i když tady se jezdilo pod vlajkou Evropy). V poslední době je stálicí Circuit de Catalunya a to je dost možná důvodem, proč se začalo nahlas hovořit o závodě v Madridu. Řevnivost mezi hlavním městem a Barcelonou neplatí jen a pouze ve španělské fotbalové La Lize.

Minulý týden se objevily informace, že projekt pětikilometrového okruhu situovaného do okolí kongresového centra IFEMA (kde by se měl nacházet start, cíl a padoock) v severovýchodní části Madridu, nedaleko mezinárodního letiště Madrid-Barajas, je blízko podpisu a jednání s držitelem komerčních práv F1 dostoupila do pokročilé fáze. Opět se ale potvrdilo, že optimismus často bývá důsledkem nedostatku informací.

Závody ve Valencii pod hlavičkou GP Evropy se velké oblibě netěšily | foto: Scuderia Ferrari

FIA totiž na začátku tohoto týdne bagatelizovala veškeré náznaky ohledně schválení okruhu, protože řídící orgán vůbec nedostal pověření k zahájení klíčových operací - ty musí být odsouhlaseny ještě před potvrzením jakéhokoli závodního projektu. Carmelo Sanz de Barros, předseda senátu FIA a zároveň prezident španělské automobilové federace (RACE = Real Automóvil Club de España) potvrdil snahu přivést F1 do oblasti Madridu, ale musel připustit, že je nutné zvládnout ještě velké množství povinností.

"Aby se mohla na jakémkoli místě konat Grand Prix, je třeba splnit jasný proces a opravdu si nemyslím, že k tomu prozatím v případě Madridu nedošlo. RACE je místem, kde by měla tato cesta začít, protože jakmile se v nějaké zemi objeví nový závod, promotér musí svůj záměr oznámit kompetentním orgánům. Obdržela RACE k dnešnímu dni analýzu projektu, jeho prostudování a posouzení? Ne, nic takového se nestalo. Až když RACE usoudí, že se jedná o platný projekt a projeví o něj zájem, postoupí ho komu? FIA, protože ta ho musí homologovat. To platí zvláště v případě městských nebo poloměstských okruhů - první věcí je homologace, certifikáty a podobné věci. Proto musím zopakovat: RACE nic neobdržela a proto ani zástupcům FIA nic nemohla poslat. Nikdo v této organizaci na tomto projektu nic neudělal, ačkoliv o tom tisk v posledních dnech psal něco jiného," vysvětlil zevrubně situaci de Barros.

Dočkají se Fernando Alonso a Carlos Sainz jr. madridského závodu? | foto: Red Bull Content Pool

Nelze vyloučit i jiné pohnutky, se závody na první pohled nesouvisející. De Barros prohlásil, že si není vědom jakéhokoli pochybení ze strany RACE a FIA, ale naznačil, že mediální spekulace mohou mít povahu politického manévrování. "Četl jsem dost názorů, jak se Madrid pokouší okrást Barcelonu o Grand Prix, o snaze zničit Montmeló a podobně... Rozhodně taková debata nic dobrého nepřináší. Je to zkrátka důsledek politické situace, v níž se Španělsko nachází, odvěkého duelu Madrid versus Barcelona. Ani nevím, jestli tato souvislost někoho napadla, ale už se v nedávné minulosti stalo, že jsme museli kvůli podobnému úniku informací a nesplnění konkrétních procesů odvolat kandidaturu Madridu na LOH 2030. Chci věřit, že v případě Grand Prix v Madridu se nestane totéž. Musím však podotknout, že to není jediný záměr, o kterém vím, ve hře jsou nejméně další dva," dodal de Barros, ovšem neuvedl žádné další konkrétní podrobnosti.