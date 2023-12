Lauda v Renaultu? Chybělo málo a historie F1 měla jinou podobu

Kariéra Niki Laudy se týkala především tří vozů - Ferrari, Brabham a McLaren. Ty dvě rozpačité sezóny v barvách Marchu a BRM na začátku jeho působení v F1 i přes některé zajímavé okolnosti jsou pořád jen zápisem do statistik. Málokdo ale ví, že nechybělo mnoho a trojnásobný mistr světa mohl hájit také francouzské barvy.

Tehdy ještě piloti neměli letní přestávku, takže 5. srpna 1984 se sešla smečka F1 na německém Hockenheimringu. Dorazil sem i poněkud rozladěný exmistr světa - Rakušan měl za sebou bouřlivé jednání s Ronem Dennisem na Ibize, v němž se jednalo o smlouvě na příští rok. Příchod Alaina Prosta a jeho výkony vedly Dennise k oznámení, že v sezóně 1985 se Niki bude muset spokojit jen s polovičním platem. Jako důvody uvedl Alainovy výkony a snahu o reorganizaci týmu. Tohle Lauda rozhodně nečekal a proto jako eventualitu začal hledat, kdo by jeho bezesporu náročné požadavky uspokojil.

Laudovu éru v McLarenu mohl ukončit přestup k Renaultu | foto: McLaren

Prakticky konspiračním způsobem navázal kontakty se šéfem Renaultu Gérardem Larroussem. Ten by podobnou přestupovou bombu uvítal, protože kvůli kritice osazení základny týmu ve Viry-Châtillon neměl v týmu nejjednodušší pozici, navíc zhoršené výsledky žlutočerných oproti roku 1983 a odchod Alaina Prosta ke konkurenci dokonce naznačovaly možnou likvidaci týmu. To vše se odehrálo v době, kdy generální ředitel automobilky Bernard Hanon kvůli značným ztrátám zvažuje dokonce sérii propouštění. Není těžké odhadnout, že stáj F1 by asi byla na forhontě jako jedna z prvních... Larrousse věřil, že s Laudou by mohl přesvědčit představenstvo značky - když ne o výrazných sportovních, tak alespoň marketingových přínosech.

Do hry ale vstoupil i manažer Lotusu Peter Warr - Renault poháněl černozlaté vozy a protřelý funkcionář zacílil na nesporný talent, Ayrtona Sennu v barvách Tolemanu. Brazilec sice měl smlouvu do roku 1986, ale to byla spíš otázka právní. Pro Renault by to bylo řešení ve stylu rčení o vlku a koze. Nicméně Hanon po německé Grand Prix tajně přijal v Quai du Point-du-Jour (Boulogne-Billancourt) Laudu k jednání o smluvních podmínkách a byl ochoten akceptovat i jeho astronomický požadavek na plat ve výši sedmi milionů franků. Larrouse ale všechno mohl Nikimu potvrdit jen ústně, což Rakušana značně rozladilo. Jako rozhodující proto určil setkání v rámci GP Holandska. Mezitím opět jednal s Dennisem; ten ale trval na původním návrhu. Niki ho emotivně poslal do háje...

V GP Itálie Toleman zakázal Sennovi startovat, což jasně naznačovalo, že je na odchodu. Tím se pozice pro Laudu ztížila a další rána přišla dva týdny před Evropskou Grand Prix: Michelin oznámil 24. září 1984 svůj odchod z F1! Pierre Dupasquier uvedl několik důvodů: především malé zisky a ekonomické potíže, navzdory faktu, že francouzské gumy obouvá dominující tým McLaren. Najednou se nabízelo elegantní řešení - Renault bude dál působit v F1 jako dodavatel motorů a tím by absence továrního týmu nemusela tolik bolet - automobilka by se v F1 etablovala dále.

Gérard Larrousse měl dohodu s Laudou na dosah - dost možná ji bral jako osobní zadostiučinění po odchodu Prosta k McLarenu | foto: Renault

Závěr byl proto patřičně logický. Bernard Hanon označil hospodaření Renaultu za "pohyb v červených číslech"; z toho důvodu došlo k přípravě "sociálního plánu", na jehož základě byl projekt F1 už kriticky ohrožen. Výsledkem byla nejen úsporná opatření na provoz stáje, ale také zpochybnění Laudových požadavků - výše jeho platu prosákla k zaměstnancům a zejména odbory byly pobouřeny, co by vedení bylo ochotno "vyhodit" pro jednoho člověka. Hanon také negoval Larrousseho ústní dohodu s rakouským pilotem a Lauda tak mohl zůstat na ocet; proto se potřetí pustil do debaty s Dennisem a nakonec přijali kompromis - Nikiho plat měl klesnout jen o třetinu (na čemž značnou měrou zapracoval generální sponzor Marlboro). To ještě nikdo netušil, že Rakušan završí aktuální sezónu ziskem svého třetího titulu.

Epilog je také dobře znám - v roce 1985 Lauda už jen sekundoval Prostovi, jenž mu se vším všudy odvedl porážku o pouhého půl bodu z předchozího roku. Niki poté podruhé a definitivně opustil Formuli 1 jako pilot a totéž ve stejné době učinil i Renault - závodní stáj F1 přestala na konci roku 1985 existovat a vrátila se na scénu až v roce 2002, aby načala další část ze svých "formulových" eskapád.