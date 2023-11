Závěrečná kvalifikace sezóny a vítězství Maxe Verstappena

Klidný začátek kvalifikace - teploty pohybující se okolo 30 °C a na trati žádný monopost. Až po nějaké chvíli se celá dvacítka jezdců vydala vstříc poslední kvalifikaci kalendářního roku 2023. Mezi prvními dojel Verstappen a stanovil benchmark 1:24,160. V horní části pole byli k vidění oba jezdci Williamsu, ale Sargeantovi komisaři pro překročení traťových limitů jeho čas škrtli. Krom Američana se provinil i Hülkenberg. Trať v Abú Zabí je známa díky teplotním výkyvům - je tak pro týmy těžké nastavit jejich vozy - Kevin Magnussen se jako jediný rozhodl svůj první pokus zajet na opotřebované měkké směsi. Nejblíže k Verstappenovi byl Norris a Leclerc. Konkurenceschopný výkon podali i oba jezdci stáje AlphaTauri. Ale první pokusy nic neznamenaly - jezdci Williamsu dostali do sluchátek info z boxové zídky - trať bude zrychlovat o nějaké 4 desetiny. Logan Sargeant se zařadil k Verstappenovi, ale opět chyboval v první zatáčce a ani tento čas se mu nepočítal. V závěru Q1 zrychloval každý a postup neměl nikdo jasný. V nepostupové pětce se ocitl Piastri se Sainzem. Prvně jmenovaný zrychlil, ale Sainz takové štěstí neměl a ztížil situaci své stáji, která s Mercedesem bojuje o druhé místo mezi konstruktéry. Do Q2 tedy nepostoupil Sainz, Magnussen, Bottas, Zhou a Sargeant.

Alex Albon porazil svého týmového kolegu ve všech kvalifikacích letošního roku a stanovil i první čas druhé části kvalifikace - 1:24,965 na opotřebované směsi. Nové sady využil Verstappen a tratí doslova letěl - časem 1:23,740 dokonce smetl ze stolu i hodnotu pole position z minulého roku. Černým koněm se zdál být McLaren - oba jezdci zajížděli konkurenceschopná kola srovnatelná s Red Bully. Opakovala se situace z Q1 - evoluce trati byla nevyzpytatelná a jediný kdo si věřil na postup byl Verstappen. Na dobrý výsledek z minulého víkendu chtěl navázat Stroll, ale Kanaďan se bohužel stal jedním z nepostupujících. V závěru se čekalo jen na monoposty Mercedesu - bylo jasné, že jeden z nich nepostoupí do závěrečné části. Tím nešťastným byl Lewis Hamilton. Pro rekapitulaci nepostoupil Hamilton, Ocon, Stroll, Albon a Daniel Ricciardo.

So, Hamilton will start P11 on Sunday, Sainz P16...



The battle between Mercedes and Ferrari for P2 in the team championship is going to be very, very interesting#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/qkSlH8WdXC