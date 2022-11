Na úvod v Brazílii nejrychlejší Pérez

Předposlední závodní víkend sezony se jede a v atypickém formátu, kdy po prvním tréninku následuje v pátek večer kvalifikace. Jednotlivé týmy tak mají minimum času na nastavení svých vozů. Zároveň nikdo nechce havarovat, protože jakékoliv komplikace by před večerní kvalifikací mohly být fatální. Tomu odpovídalo dění v prvním tréninku. Nikdo neatakoval pověstnou hranu.

Hned od úvodu měřených jízd bylo nicméně zřejmé, že opotřebení nových osmnáctipalcových pneumatik bude v Brazílii markantní. To brzy poznali i jezdci, kteří se právě v takovém smyslu vyjadřovali do svých týmových vysílaček. Favoritem je Red Bull. Zlepšit reputaci si bude chtít po posledním závodě v Mexiku Ferrari, jenže Carlos Sainz nasadí nové komponenty pohonné jednotky, což ho na startu nedělního zvodu posune o pět míst dozadu.

Hamilton locks up after he runs wide and takes too much kerb at Turn 8#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/VX184yS5Qv