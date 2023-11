SPRINT GP BRAZÍLIE: Verstappen neměl soupeře, boj o body rozhodla cílová čára

Oproti včerejším eskapádám se počasí umoudřilo a slunečná obloha mohla činit pilotům jediný problém - zatímco vzduch nevykazoval žádné přehnané stupně, konkrétně 29°C, trať byla rozpálená na 58°C! Přesto až na tým Haas a Logana Sargeanta nazuli piloti nejměkčí produkty ze škály Pirelli na stupnici C4-C2; zmíněné výjimky vsadily na žlutě označené pneu.

Hned na startu udolal Verstappen Norrise a tím bylo de facto o vítězi sprintu rozhodnuto. Max postupně i přes drobné domluvy s boxovou zídkou zvolna navyšoval náskok a neměl sebemenší problém. Zato Norris musel čelit skvělé formě Mercedesů hned po startu: Russell si ještě před zatáčkou 1 poradil s Pérezem a během prvního kola se posunul i před Norrise. Jenže druhá příčka Britovi vydržela jen pět kol, pak mu Norris oplatil půjčku i s úroky, ale na stíhání Verstappena bylo už pozdě.

Pérez také dobýval pozice zpět - v 8. kole už byl za Russellem a před první zatáčkou ho předjel, ale Russell využil DRS na rovince mezi zatáčkami 3 a 4 a vzal si třetí místo zpět. Druhý útok provedl Mexičan o dvě kola později a tentokrát už George nenašel odpověď. Pérez však nedokázal stáhnout ztrátu na Norrise, takže jak se vzdaloval od Mercedesu, jel vlastně osamělý závod.

Ferrari opět poněkud zklamalo, ale Leclerc dokázal prakticky celý sprint držet za sebou Cunodu, jenž měl neustále odstup menší než vteřina. Tato situace se zlomila až ve chvíli, kdy dostihli Hamiltona. Lewis v prvním kole také zdolal Péreze, ale ve čtvrtém už byl zase za ním a od té chvíle se trápil. Tři kola před koncem ho dostihl Leclerc a v nájezdu do 21. okruhu bez potíží zdolal. Cunoda útočil na druhé rovince, ale jakoby uctivě nakonec souboj vypustil - nikoli však boj o šestou příčku, na níž se dostal na cílové rovince. Hamilton byl viditelně stále pomalejší a nakonec jen těsně obhájil svou pozici před dalšími soupeři.

Od osmé příčky se vytvořil klasicky DRS vláček ve složení Sainz jr., Ricciardo, Piastri, Alonso, Gasly, Ocon a Stroll. Piastri se snažil dohnat zpět ztracené pozice, o něž přišel špatným nájezdem po startu do první zatáčky. Nejdřív se odhodlal Ricciardo - ve dvanáctém a čtrnáctém kole se dokázal před Španěla dostat, ale vždy následoval protiútok na druhé rovince s DRS. Nakonec využil situace Piastri a ve 14. kole to byl on, kdo Daniela předjel. Souboj je však vzdálil od Sainze jr., navíc ve skupince, v níž se pořadí přelévalo, nakonec Ricciardo našel síly k závěrečnému spurtu, ve 22. kole sebral pozici Piastrimu a na cílové rovince se ještě snažil ohrozit znovu Sainze jr., ale tomu pomohl před ním jedoucí Hamilton, takže se s využitím DRS ubránil.

Strategie Haasu nevyšla, postupně se propadaly stále níž, problémy měl i Bottas, u jehož vozu unikal zřejmě olej, jak hlásil do vysílačky Albon. Šestý zkrácený závod tedy uzavřel letošní sprinterskou část, nad níž ale stále převládají otazníky.

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) 1. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 30:07.209 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 4,287 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 13,617 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 25,879 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 28,560 6. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 29,210 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 34,726 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 35,106 9. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri + 35,303 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 38,219 11. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant + 39,061 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 39,478 13. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 40,621 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 42,848 15. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 43,394 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 56,507 17. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 58,723 18. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1:00,330 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:00,749 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1:00,945

