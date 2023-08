GP HOLANDSKA: Deštivé a přerušené drama u mořského pobřeží ovládl domácí Verstappen

V ochozech okruhu vládla naprosto jedinečná nálada, o níž se se svým orchestrem staral i domácí koncertní mistr a brilantní houslista André Rieu. Teplota nebyla zrovna bůhvíjaká, 17°C (trať zpočátku 21°C) a stoupající vlhkost vzduchu dávala tušit, že podobně jako v předchozích dnech dojde na déšť - ostatně predikce byla jasná. Přesto se na start seřadilo 19 vozů na nejměkčí směsi - jediný Hamilton si vybral středně tvrdou. Pokud vám nesedí počty, Magnussen po jistých potížích zvolil start z pit-lane.

Sotva proběhl start, začaly se objevovat první kapky a déšť raketově houstl. Proto Pérez, Leclerc, Gasly, Zhou, Lawson, Magnussen a Cunoda zamířili do boxů, kam je v následujícím okruhu následovala většina startovního pole. Přesto se našlo pět odvážlivců, kteří se ještě pokoušeli setrvat na slicks: Albon, Piastri, Bottas, Hülkenberg a Sargeant. Ovšem propadali se polem skutečně propastným rozdílem.

Déšť začal ustávat v průběhu 5. kola a trať zvolna vysychala. V té chvíli bylo pořadí Pérez (vyplatila se mu dřívější zastávka), Zhou, Verstappen, Gasly, Leclerc, Alonso, Sainz, Cunoda, Magnussen, Ocon, Lawson, Norris, Hamilton, Albon, Piastri, Russell, Bottas, Hülkenberg, Stroll a Sargeant. Verstappen už v 7. kole zdolal Zhoua a pokud mu v té chvíli chybělo na týmového kolegu 10 vteřin, náskok se tavil jak máslo na plotně. Bylo jasné, že přechod na slicks je otázkou času a od 10. kola k tomu skutečně došlo nejdřív měnili na měkkou směs Magnussen, Hamilton a Stroll, kolo poté Zhou (jediný na středně tvrdé), Alonso, Sainz, Cunoda, Ocon, Norris, Lawson a Russell, dvanáctý okruh zvolili k výměně Verstappen, Gasly a Leclerc a konečně ve 13. kole i Pérez - a díky undercutu se před něj dostal týmový kolega.

V 16. kole zopakoval Sargeant svůj kvalifikační karambol, jen tentokrát o šest zatáček dál - v "osmičce" se roztočil a skončil v bariéře. Ke slovu se dostal Bernd Mayländer a jeho výjezdu využili poslední opozdilci k výměně pneu. Na konci 21. kola se začala další fáze závodu v pořadí Verstappen, Pérez, Alonso, Gasly, Sainz, Zhou, Magnussen, Albon, Ocon, Cunoda, Norris, Leclerc, Hamilton, Piastri, Bottas, Hülkenberg, Lawson, Russell a Stroll. Na čele domácí miláček pohodlně kontroloval svou pozici a ujížděl soupeřům, ale už byl varován, že závěr Grand Prix může být značně hektický. Avizovaná silná přeháňka skutečně dorazila v 61. kole a její intenzita byla srovnatelná s tou úvodní. První várka pilotů se vrhla do boxů na výměnu - od Péreze výše, protože úvodní duo projelo cílovou rovinkou. V 63. kole už pršelo opravdu vydatně, což pocítil především Pérez - nezvládl svůj vůz v první zatáčce a doklouzal až do bariéry, o níž se opřel pravým rohem zadního spoileru. Odjet však dokázal, stejně jako Hamilton a o chvíli později Cunoda. Za ním jedoucí Zhou už však svou Alfu zastavit ani zkrotit nedokázal a zabořil se do bariéry. Chvilková fáze VSC byla vzápětí nahrazena v čase 16:32 vyvěšením červené vlajky.

Po pěti minutách bylo predikováno, že bude následovat restart a piloti do něj nastoupí podle průjezdu cílem v 63. kole. Vydělal na tom především Pérez, jenž stejně jako Verstappen zamířil do boxů pro modré pneu do deště (kromě nich to zkusil ještě Ocon) a klesl na šesté místo - administrativně se vrátil na třetí, ale nesl si ještě jeden prohřešek. Při svém druhém nájezdu do boxů totiž nestihl včas přibrzdit a kromě kontaktu pravou stranou vozu z bariérou byl vyšetřován za nedovolenou rychlost v boxové uličce.

Dlouho se nic nedělo a tolerantní a dobře naladění diváci se bavili křepčením za zvuků různých hitů (mimo jiné Hey, Jude či Let It Be). Nakonec se dočkali - v 17:14 proběhl restart ve formě letmé a Mayländer dvě kola vedl po mokré trati startovní pole v této sestavě: Verstappen, Alonso, Pérez, Gasly, Sainz, Hamilton, Norris, Russell, Albon, Piastri, Ocon, Cunoda, Stroll, Hülkenberg, Bottas, Lawson a Magnussen. Posledních pět závodních kol bylo už opatrných až na dva momenty - kolizi Norrise a Russella a úporné útoky Hamiltona na Sainze. Španěl svou pozici uhájil, ale Pérez stupně vítězů nikoli - pět trestných vteřin ho posunulo za Gaslyho.

Mercedes nakonec dokázal vytěžit z téměř ničeho nadějný výsledek. Zejména Russell, se propadl na chvost startovního pole a jeho alternativní strategie sázkou na tvrdou směs příliš nevyšla, najednou opět byl ve hře o body. Bohužel šance zhatil jeho kontakt v prvním závodním kole po restartu s Norrisem v zatáčce Hans Ernst. Hamilton předvedl několik solidních manévrů, ale v závěru si vylámal zuby na Sainzovi. Španěl na rozdíl od Leclerca dokázal držet standartu se vzpínajícím se koníkem relativně vysoko, ale nestačil na Gaslyho, jehož výkon byl bez chyb - snad mohl zastavit o něco později než ve 42. kole - Gasly si totiž odbýval pětivteřinový trest o pět kol později. Nakonec jejich vzájemný souboj definitivně vyvrcholil v 60. kole, kdy Francouz získal navrch. Leclerc se evidentně s vozem trápil, dost možná šlo o nějaký důsledek včerejší nehody, navíc hned v prvním kole při výjezdu ze zatáčky 10 kolidoval s Piastrim a přišel o pravý winglet předního křídla. Při své zastávce musel měnit celou příď a když ho nakonec zdolával jeden pilot za druhým, včetně novice Lawsona, dostal od týmu pokyn ze závodu odstoupit.

McLareny prožívaly rozdílné chvíle. Oba vozy náhle ztratily kouzlo v podobě bojů o stupně vítězů (navzdory startovním pozicím) a spíše se zapojovaly do bitvy ve druhé pětici. Že ale oba zástupci oranžových dokáží jet rychle, naznačily i jejich zápisy nejrychlejších kol - vystřídalo se v nich hned sedm jezdců. Je ale pravdou, že přepisování nejlepších hodnot nastalo pravidelně po výměně pneumatik.

Extra bod si nakonec připsal živou vodou pokropený Alonso. K cestě na stříbrný stupínek zdolal Leclerca (7. kolo), pomohla mu i dobře zvolená druhá zastávka ve 49. kole, i když ho zdržely problémy s levým předním kolem. Nakonec vydělal na Pérezově chybě a v závodním apendixu si chvílemi troufal i na Verstappena, ale bylo až příliš zřejmé, že obhájce titulu jeden jen to, co musí.

O Lawsonovi už některé zmínky padly, nováček nezačal nejlépe, když ho stihla penalizace 10 vteřin kvůli mechanikům, kteří ho vpustili do cesty Magnussenovi. Poté se ale prezentoval velmi solidní jízdou a ve výsledku pokořil i svého týmového kolegu. Cunoda se dokonce posunul v jednu chvíli na 4. místo a byl pro soupeře těžkým oříškem, ale pak tým nepochopitelně otálel s výměnou pneumatik, na nichž jel Juki od režimu SC (16. kolo). Proto jeho snaha připomínala kámen padající do vody - postupně ho po výměnách předjeli bez potíží Sainz (48.), Gasly (50.), Russell (52.), Albon (53.), Ocon (54.) a rozmezí několika vteřin Norris s Hamiltonem (55.). K dovršení všeho ještě došlo k vyšetřování kolize s Russellem a Japonec byl dalším z potrestaných pěti vteřinami.

Nadále se vede dobře Albonovi. Alex dokázal vodní spoušť #1 vydržet bez výměny, postupně se ale mírně propadl, aby nakonec opět dokázal pozvednout akcie Williamsu, což bylo po Sargeantově nehodě třeba. Nutno říci, že strategii zvolili v jeho týmu dobře - po výměně při SC se do boxů podruhé dostal ve 47. kole a ve finále vydělal na problémech Russella. Lze předpokládat, že Williams na bodovaných pozicích bude stále častějším jevem.

Ačkoliv piloti Alfy Romeo a Haasu vzývali proměnlivé podmínky, protože by na nich mohli vydělat, ukázalo se, jak velký rozdíl pro jejich monoposty znamená suchá trať. Zhou po chvilkovém výsluní na druhém místě padal jako raněný orel, Bottas sice zvládl sem tam zaútočit, ale kratičké vzepětí přišlo až při dodatečné mokré bitvě - bohužel pro oba týmy už nezbýval čas.

Verstappen si ještě více upevnil svou pozici na čele šampionátu a ruku v ruce s Red Bullem nadále kráčí nejen k obhajobě koruny krále motorsportu, ale je zase o jeden dílek blíže kompletní skládačce v podobě všech vyhraných závodů jednou značkou.

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 2:24.04,411 2. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 19 + 3,744 3. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 15 + 7,058 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 12 + 10,068 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 10 + 12,541 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 13,209 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 6 + 13,232 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 4 + 15,155 9. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 2 + 16,580 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1 + 18,346 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 20,087 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 20,840 13. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri + 26,147 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 26,410 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 27,388 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 29,893 17. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 55,854 18. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake nehoda 19. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari jízdní vlastnosti 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing nehoda Nejrychlejší kolo: 14 Fernando ALONSO Aston Martin AMR23

Mercedes M14 1:13,837

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ