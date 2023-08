Jako Prost či Senna? Šéf Red Bullu řadí Verstappena na úroveň legend F1

Holandský pilot dominuje letošnímu šampionátu, když do letní přestávky nasbíral už 314 bodů, zatímco jeho týmový kolega Sergio Pérez jich má na kontě 189 a celkově třetí Fernando Alonso z Aston Martinu jen 149. Navíc dokázal vyhrát 10 z 12 velkých cen, z toho posledních osm v řadě za sebou.

Zatím to vypadá, že si v pohodě dokráčí za třetím titulem, čímž se vyrovná mistrovskému zápisu Ayrtona Senny, kterého již v počtu vítězných závodů letos překonal (45 vs. 41), přičemž na Alaina Prosta mu jich ještě 6 schází.

"Pokud jde o jezdce, je to tak těžké srovnávat piloty z různých generací, ale Ayrton Senna a Alain Prost byli oba legendami tohoto sportu. Myslím, že Max se rychle přidává k této skupině, ale je to vždy obtížné porovnávat odlišné generace," popisuje Horner.

Rivalita mezi Prostem a Sennou byla dobře zdokumentována a patří k něm napínavým a třaskavým bitvám historie F1. "Mezi nimi to jiskřilo. A dvě alfy se vždy těžko zvládají. Bylo to hezké to sledovat ze zákulisí," pokračuje šéf Red Bullu.

Max Verstappen drtí svého týmového kolegu i soupeře | foto: Red Bull Content Pool

Ten ale vždy fandil domácímu Britovi Nigelovi Mansellovi: "Vždy jsem byl jeho fanouškem, náš Nige. Šlo o skvělé závodění. Nigel byl v tom roce [1988] žel hendikepován nekonkurenceschopným autem, ale jo, šlo o neuvěřitelnou věc," říká Horner.

Pokud by se Verstappenovi podařilo vyhrát tento týden na domácí půdě v Zandvoortu, vyrovnal by tím rekord Sebastiana Vettela ze sezóny 2023. Podle bývalého jezdce Marka Webbera u by mu v tom mohlo zabránit pouze selhání techniky.

"Podle mě ho může zastavit jen spolehlivost. Myslím, že svět rád uvidí jeho vítězství v domácím závodě. Dokázat to tam, to by bylo výjimečné. Měl by tam vyhrát, pak na tom bude stejně [jako Vettel]," dodává Webber, jenž v současnosti zastupuje Oscara Piastriho z McLarenu.