Holanďanům se nelíbí reklama na vozech McLaren, týká se nikotinu

McLaren byl jedním z nejikoničtějších vozů majících na svém povrchu tradiční tabákovou značku Marlboro - tu později nahradila jiná "dýmivá" reklama cigaret West. Už v 70. letech ale byly sponzoři tohoto druhu do jisté míry omezováni: při některých závodech ve Velké Británii a Německé spolkové republice musely nápisy jako JPS, Marlboro, Gitanes a další z vozů zmizet.

Jordan byl jednou z posledních stájí, vozících cigaretovou reklamu - zde Sobranie | foto: Jordan Grand Prix

Chtělo by se říci, že v současném lítém tažení proti těmto produktům nemůže proniknout na vozy ani písmenko prosycené tabákem. McLaren ale na svém boku vozí v některých závodech odkaz na značku Velo, mající souvislost s koncernem British American Tobacco. Jedná se o nikotinu prosté sáčky s tabákovou příchutí, rovněž sem spadá i výroba e-cigaret značky Vuse.

Problém pro McLaren může nastat v Holandsku, protože tamní vláda letos v dubnu rozšířila seznam evropských zemí, zakazujících jakýkoli typ těchto sáčků z obav, že jsou návykové a mohou způsobit zdravotní újmu zejména u mladých lidí. Má to ale háček - nizozemská legislativa zákon zakazující tyto produkty ještě není hotová, takže by McLaren neměl mít s reklamou Velo na svých vozech ve zdejší GP žádný problém. "Všechny reklamy na závodních monopostech McLaren jsou plně v souladu s regulačními požadavky a standardy té které země, v níž absolvujeme Grand Prix," uvedl pro motorsport.com tiskový mluvčí stáje.

Ikonický McLaren v červenobílých barvách se Sennou za volantem | foto: Honda Racing F1

Jiného názoru je skupina holandských zdravotnických organizací včetně Dutch Heart Foundation a KWF Dutch Cancer Society - podaly oficiální stížnost na právní vakuum a obrátily se s ní na výbor pro reklamní kodex. "Jen to znovu dokazuje, jak tabákový průmysl dělá vše, co je v jeho silách, aby udržel u mladých lidí závislost a udržel v chodu tento odporný a smrtící byznys v chodu. Považujeme za bizarní, že je na vozech F1 povoleno inzerovat zakázaný produkt," shrnula v tiskové zprávě podstatu stížnosti Carla van Gils, ředitelka KWF Dutch Cancer Society.

McLaren má na bočnicích svého vozu zmíněný nápis Velo a objeví se tam s výjimkou sedmi závodů ve všech ostatních Grand Prix (v tom případě je zde odkaz na kryptoměnu OKX). Nicméně pro Zandvoort si "oranžoví" připraví menší fígl - podobný tomu, který v druhé polovině 80. let vyzkoušel tým Zakspeed, když reklamu na cigarety West nahradil nápisem East. Podobně postupoval i Jordan s nápisy Benson & Hedges, které přetvořil buď na Buzzin' Hornets nebo Be On Edge. A do třetice můžeme vzpomenout na tým BAR, jenž u Lucky Strike vytvořil podobně znějící Look A Like. McLaren zvolil přesmyčku Love a současně vytvořila zajímavou příležitost pro 60 náhodně vylosovaných fanoušků, jejichž jména se objeví na Landově či Oscarově McLarenu MCL60. Ten nejšťastnější pak bude pozván přímo do dějiště GP Holandska. Sluší se ale poznamenat, že vylosovanému šťastlivci musí být víc než 18 let.

V posledním závodě vezl Lando Norris na bočnici reklamu OKX | foto: McLaren

Alternativní náhražky kouření jsou v mnoha zemích bez zásadnějších regulací. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA vyřešil věc zákazem prodeje osobám mladším 21 let, ale ve Velké Británii nikotinové sáčky nejsou klasifikovány jako tabákové výrobky a mohou si je tedy legálně koupit osoby mladší 18 let.

Je jasné, že se jedná o informace spíše odlehčené, ale zkusme se občas podívat na F1 i z jiné strany, než z pohledu soustavných debat o technických výhodách, nekalých praktikách a nebo marném volání po neprávem sebraném mistrovském titulu - Felipe Massa se naděje stále ještě nevzdal.