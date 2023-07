PROHLÁŠENÍ: "Náš čas přijde," předvídá Norris

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Konečně jsme měli dobrý start, s tím jsem moc spokojen. Hodně jsme na tom pracovali a snažili se o to. Potom jsem věděl, že vnitřek zatáčky je můj. Šel jsem pozdě na brzdy, těžké auto, takže naštěstí to vše vyšlo a od té chvíle jsem si jel svůj závod. Dnes bylo auto opravdu hodně rychlé. Myslím, že na jedno kolo jsme se to trošku trápili, ale možná to bylo pro dnešek dobré. Auto se chovalo skvěle na všech pneumatikách a mohl jsem si je hlídat, vlastně proto jsem si dokázal najet takový náskok. Pro tým je dvanáct výher v řadě neskutečných. Po tom, čím si procházíme v posledních letech je to neuvěřitelné a snad si tu formu dlouho udržíme. Také už jen pracovat s týmem je zábava a užívám si to. Je dobré se ohlížet, třeba nad dnem jako byl včera, a dál se snažit, pořád chtít být lepší... Ale dny jako tento? Ty jsou perfektní.

Sergio Pérez, 3. místo

Bylo to blízko druhému místo, ale bohužel jsem se dostal do provozu pomalejších aut o kolo zpět a mimo stopu byla trať strašně špinavá, takže v posledních kolech jsem se s tím musel potýkat a ztratil pár sekund. Potom jsem se z toho dostal, ale to už bylo pozdě. Cekově si myslím, že tým měl dobrou strategii a zvládli jsme získat dobrý výsledek. Takový výsledek a výkon pomohou a nyní se vlastně budu těšit, že budu na pódiu snad každý víkend, takže snad to udržíme.

MCLAREN

Lando Norris, 2. místo

Byl to náročný závod, vůbec ne jednoduchý, zvlášť, když mě ke konci doháněl Checo, ale neměl dost rychlosti, aby to dotáhl. Takže jsem spokojen. Na začátku jsem musel bojovat, v první zatáčce to bylo něco. Ale další pódium pro Mclaren, to je úžasné. Ti kluci jsou příliš rychlí, pokud neudělají chybu nebo se něco nestane, myslím, že v tuto chvíli jsme rádi s pokrokem, který jsme udělali. Dojít sem, když se podíváme, kde jsme byli před pěti závody, trápili se v Q1 a nyní bojujeme o pole positon a pódia. To teď bereme a náš čas přijde později.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.