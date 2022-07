PROHLÁŠENÍ: Leclerc přezutí nechápe. "Strategie by nepomohla," zní však z Ferrari

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Tohle jsem nečekal. Doufal jsem, že budu schopen přiblížit se pódiu, ale byly hodně náročné podmínky. Nicméně měli jsme opravdu velmi dobrou strategii. Reagovali jsme a přezouvali přesně ve správný čas. Měl jsem pár dobrých kol a i když jsem měl hodiny, vyhráli jsme závod. Byla to zábava, hodně šílený závod a jsem opravdu rád, že jsme ho vyhráli.

MAX: “Very tricky conditions out there but we had a really good strategy… and even with a 360° we won the race. It was a lot of fun out there"#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/CxDcia3AXi — Formula 1 (@F1) July 31, 2022

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Rozhodně jsme se na začátku závodu trápili a nebyl jsem si jistý, že je dojedu. Ale kousek po kousku, cítil jsem se jistější s vyvážením a také jsem měl hodně dobrý start. Chci také moc poděkovat týmu, pořád se snaží a nikdy to během tohoto náročného roku nevzdali. Být na pódiu s oběma vozy dvakrát, je to pro nás hodně významné. Pro George to dnes byla smůla. Stále mají náskok, ale postupně to jednoznačně stahujeme a je to úžasné. Jdeme do letní pauzy s tímto pocitem. Snad do druhé části přineseme víc a budeme bojovat s těmi v čele. Doufal jsem, že na konci bude pršet, abych mohl stíhat Maxe, ale došla nám kola. Pokud bychom včera měli lepší kvalifikaci, pokud by DRS bylo v pořádku, mohli jsme bojovat o výhru. Ale jsem i tak opravdu šťastný. Díky také fanouškům za podporu, užijte si léto.

George Russell, 3. místo

Když začalo pokapávat a my byly na měkkých na startu, myslel jsem, že je to naše. Ke konci stintu na střední sadě maličko pršelo a já se hodně trápil. Tým odvedl skvělou práci. Včera pole position a oba vozy na pódiu a rozhodně se zlepšujeme, takže jsem moc pyšný na všechnu tu práci, kterou jsme udělali.

Toto Wolff, šéf týmu

Red Bull zariskoval, jel do boxů hodně brzy, moc brzy na jednu zastávku a pro nás prostě bylo příliš brzy. Oni to nakonec zvládli a pneumatiky vydržely hodně dlouho. Myslím, že máme balík, se kterým můžeme pracovat. Měli jsme hodně špatný pátek, takže víme, co nedělat a udělali jsme opak. Ale Spa, které následuje, je odlišný okruh, takže ještě neslavíme. Neříkáme hop, protože jsme ještě neskočili.

FERRARI

Carlos Sainz, 4. místo

Dnes to byl náročný den pro celý tým. Ty chladnější teploty a podmínky na trati znamenaly, že jsme prostě nebyli dost rychlí na to bojovat. Pár věcí jse se naučili a nyní na tom zapracujeme a po letní pauze se vrátíme silnější. Strategie moc nezmůže, pokud vám prostě chybí tempo.

Charles Leclerc, 6. místo

Myslím, že druhý stint měl být delší. V prvním jsme zastavili ve správnou chvíli a udělali jsme tam správné rozhodnutí. Ale to druhé, nevím, proč byl kratší. Dal jsem najevo, že chci zůstat co nejdéle na středních, ale přezuli jsme brzy na tvrdé a musíme se podívat, proč. Museli jsme znovu do boxů, protože ty tvrdé, to bylo prostě příliš náročné. Z nějakého důvodu, nevím proč, jsme přezuli na tvrdé. Poslední část závodu byla katastrofa. Řekl jsem, že na střední se mi jede dobře. Musíme se na to podívat. Vlastně jsem si celkem jistý, že zastávka Maxe znamenala, že nás dostal pod tlak a reagovali jsme, ale nemyslím, že to bylo správně. Potom už to byl lavinový efekt a ztratili jsme tím mnohem více, než bychom měli. Než začnu přemýšlet o šampionátu, se jako tým nejprve upřímně řečeno zlepšit, protože jinak to bude těžké. Samozřejmě závody jako tento jsou frustrující a musíme se celkově zlepšit. Mám pocit, že to je pořád něco. Spolehlivost, chyby, prostě pořád něco. Ale musíme být lepší v tom dát víkend dohromady. A ano, pokusíme se využít těch pár dnů k odpočinku a analýze, co můžeme udělat lépe, protože je to nesmírně důležité.

Mattia Binotto, šéf týmu

Chyběla rychlost a tempo, nemyslím, že jsme dnes mohli vyhrát. Důvod zatím neznám, protože je to letos poprvé, kdy nám chyběla rychlost bojovat o vítězství. Musíme se na to podívat a jsem si jistý, že na to přijdeme. Auto se nechovalo podle předpokladů a neměli jsme tempo, ve které jsme doufali a které jsme viděli v pátek. Byly jiné podmínky, chladnější, ale celkově to nebylo dobré na žádné sadě. Na tvrdé to bylo ještě horší. Když jsme přezuli Charlese na tvrdé, naše simulace ukazovala, že to bude náročných pár prvních kol, že by měly být pomalejší tak deset nebo jedenáct kol a potom by měly ožít a být rychlejší ke konci stintu. A tak jsme přezuli a bránili se Maxovi. Na měkké to bylo moc dlouho. Celkově ty pneumatiky nefungovaly, víme, že na jiných autech s nimi měli problém, ale i tak jsme použili naše data a analýzu. Ale hlavní důvod - není nutné se dívat na strategii, ale hlavní je, proč auto nebylo dostatečně rychlé. Je to letos poprvé, kdy jsme nebyli konkurenceschopní. Carlos jel stejnou strategii jako Lewis. Startoval před ním a dojel za ním o deset sekund. Takže výkon auta nebyl dobrý a potom ani pneumatiky nefungují tak, jak by měly a už vůbec ne ty tvrdé.

ALPHATAURI

Pierre Gasly, 12. místo

Musím říci, že jsem s dneškem spokojen. Startovat z boxové uličky není nikdy snadné, ale podařilo se mi dostat dopředu. Pro tento začátek závodu jsme udělali určité změny v nastavení vozu, což vygenerovalo o něco větší tempo a umožnilo mi to vybojovat několik duelů přímo na trati. Je důležité, že tři nadcházející týdny můžeme využít k tomu, abychom z našeho balíčku vytěžili ještě víc a konzistentně končili na bodech. Tým znám a vím, čeho můžeme dosáhnout; protože je s našimi auty určitá potíž, potřebujeme čas, abychom pochopili, jak z nich dostat to nejlepší.

Juki Cunoda, 19. místo

Byl to skutečně těžký den, neměl jsem pocit, že bych se do závodu nějak zapojil. Celou dobu jsem s autem bojoval, protože mi kompletně chyběla přilnavost. Stále více jsem zjišťoval, že je problém ho udržel na trati, proto jsem udělal chybu s následnými hodinami. Nebyl to snadný víkend, je třeba projít všechna data, abychom zjistili, proč se naše nová vylepšení nevyplácejí, jak jsme si představovali. Během letní přestávky je třeba udělat restart a pokusíme se do druhé poloviny vrátit silnější.

Jody Egginton, technický ředitel

Pro tým to dnes bylo proměnlivé. Pierre po startu z pit-lane odjel silný závod, dobře nakládal s měkkou a střední směsí a hodně si polepšil. Jukiho působení bylo problematičtější, bojoval s přilnavostí a vyvážením ve všech stintech a obecně s vozem spokojený nebyl. Ačkoliv podle telemetrie o žádný problém nešlo, musíme vše prošetřit, abychom se dostali k jádru věci.

Pokud se na vše podíváme ze širšího spektra, přestože jsme nesplnili náš cíl vrátit se v Maďarsku na bodovaná místa, dnešní závodní rychlost byla pozitivní a při lepší startovní pozici bychom nějaké body určitě získali, potenciálně v případě Pierra. Stejně důležité je množství získaných podkladů o novém vylepšení, což v kombinaci s dalšími aktualizacemi může přinést další posun vpřed. Teď nás čeká týden v továrně, kde pečlivě provedeme analýzu tohoto závodu, než se vydáme na zaslouženou pauzu, už se na ní všichni těšíme.

HAAS

Mick Schumacher, 14. místo

Bylo to opět těžší, než jsme očekávali. Doufali jsme, že směs C2 bude fungovat, ale nestalo se tak, takže pokud jde o strategii, nejspíš jsme vsadili na špatnou směs. Dobře jsem odstartoval, o to jsem také usiloval, ale bohužel jsem nedokázal svou pozici udržet. Myslím, že je se na co ohlížet a co analyzovat, abychom pro Spa věděli, jak nový balíček funguje, co je potřeba udělat z hlediska nastavení a čím zvýšit rychlost. Já si myslím, že bude fungovat dobře, ale je třeba, abychom měli jistotu.

Kevin Magnussen, 16. místo

Můj závod byl zásadně ovlivněn skutečností, že jsem po černooranžové vlajce musel zajet do boxů. Po startu jsem měl lehký kontakt s jedním z McLarenů - nešlo se tomu vyhnout - a následky nebyly nijak zlé, takže jsem byl překvapen, že přišla signalizace vlajkou. Přešel jsem na tvrdou směs, ale nebylo možné ji zahřát, takže jsem opět přezul na střední pneumatiky. Bylo tedy pozitivní, že jsem hned vyjel na trať a mohli jsme zjistit, co a jak. Je před námi ještě hodně práce, než z toho dostaneme odpovídající časy na kolo, ale to přijde v příštích závodech - to je náš potenciál, který je třeba odemknout.

Günther Steiner, šéf týmu

Dnes to byl těžký závod. Kevin se zjevně poškozeným předním křídlem, což byla podle mého názoru chyba FIA, když ho povolala do boxů. Rozhodně nešlo o situaci, kdy by spoiler někoho ohrožoval. Ztratil půl kola a závod pro něj skončil - bylo pak těžké zahřát pneumatiky, protože záhy náš výkon ovlivnily modré vlajky. U Micka to bylo obdobné, C2 prostě nefungovaly, nedostali jsme ji na patřičnou teplotu a proto to skončilo, jak to skončilo. Bohužel závod před letní přestávkou nevyšel, ale jsem si jist, že se dáme dohromady a vrátíme se do naší staré formy, aniž bychom měli podobné problémy.

