Ferrari se po chybě v Monaku Leclercovi omlouvá

Co se v sobotu přihodilo? Leclerc zajel v kvalifikaci třetí nejrychlejší čas, kvůli zdržení Landa Norrise v tunelu byl ale penalizován odsunem o tři místa dozadu, což je v úzkém Monte Carlu, kde se téměř nedá předjíždět, velkým trestem.

Problém byl v tom, že Ferrari svému jezdci o rychle se blížícím McLarenu nedalo žádnou zprávu, samotný Charles pomalu jedoucí do boxů v tom byl tedy tak trochu nevinně. Vzhledem k tomu, jak pomalý byl bronzový Esteban Ocon se dá předpokládat, že by si v neděli dojel pohodlně pro umístění na pódiu.

"V Monaku je již několik let po frustrovaný a kvalifikace byla náročná. Zaprvé to bylo těžké, když zhruba o desetinu přijdete o pole-position a o 2 setiny o první řadu, a pak to rozhodnutí [o trestu]," vrací se ke smolnému okamžiku Vasseur.

"Co jiného můžu udělat, než se mu za cel tým omluvit a porozumět tomu, jak můžeme odvádět lepší práci a zlepšit naši komunikaci mezi boxovou zídkou a Charlesem za těchto podmínek, ale na obou stranách?" pokračuje šéf Ferrari.

Charles Leclerc s Ferrari SF-23 v Monte Carlu | foto: Scuderia Ferrari

"Myslím, že za to mohou i okolnosti, kde k tomu došlo - při nájezdu do tunelu. Ale OK, musíme se vyhnout hledání výmluv, protože to je ten nejhorší způsob, když se chcete zlepšit. Musíme být korektní," uvědomuje si 55letý Francouz, jenž letos u kormidla v Maranellu nahradil Mattiu Binotta.

"V tunelu Charles nemohl vidět, kde je Norris. Když mu to řeknete za tunelem, může se podívat a uhnout ze závodní stopy. Ta navíc v tunelu není zcela zřejmá. Ale udělali jsme očividně chybu a vyšla nás draho, protože při startu z 3. místa by šlo o jiný závod," pokračuje Vasseur.

"Musíme se z toho poučit. Upřímně, nesnažím se najít výmluvu nebo něco takového, musíme se na tu situaci podrobně podívat. Nechtěl jsem to dělat v sobotu večer, protože jsme se soustředili na závod. Ale uděláme to," slibuje.

Leclerc je po závodě v Monaku s 42 body na sedmém místě mezi jezdci, na svého týmového kolegu Carlose Sainze před sebou ztrácí 6 bodů. Scuderii vstup do sezóny nevyšel, mezi konstruktéry je až čtvrtá za Red Bullem, Aston Martinem a Mercedesem, za kterým zaostává o 29 bodů.