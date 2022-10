Je to vzrušující, říká o novém autě Permane a vysvětluje letošní problémy

Pravda je taková, že Alpine letos bojuje zejména s McLarenem. Čas od času má ale ještě výraznější záblesky. Třeba jako v Austrálii, kde Fernando Alonso atakoval první řadu na stratu. Než ho zradila spolehlivost... Závodní ředitel týmu Alan Permane si je jistý, že francouzská stáj dělá pokroky. Příští rok bychom v jejím podání měli být svědky ještě mnohem lepšího představení. Data z aerodynamického tunelu tomu prý nasvědčují.

„V aerodynamickém tunelu to jde velmi dobře. Je to vzrušující, už teď jsme na tom výrazně lépe než letos. Věříme, že vše jde správným směrem. V Singapuru jsme představili čtvrtou verzi letošní podlahy, V Austinu přijde na řadu verze podlahy s označením 4B. Budeme mít i další věci, byť balík nebude tak velký, jaký jsme měli třeba právě v Singapuru. Celkově náš aerodynamický tunel finguje dobře. Pořád v něm nacházíme nové věci a singapurský balík byl dvakrát tak dobrý, než jsme čekali," popisuje Alan Permane.

Fernando Alonso v závodě v Singapuru | foto: Alpine F1 Team

Zároveň však Alpine musí zapracovat na spolehlivosti. Ta modré vozy letos nejednou potrápila. Především pak pohonné jednotky, které v několika případech vypověděly službu. Alan Permane však tvrdí, že s takovým scénářem letos tým počítal. Má to být daň za rozsáhlé změny v oblasti motoru i převodovky.

„Měli jsme letos určité problémy se spolehlivostí, ale počítali jsme s nimi. Věděli jsme, že to z tohoto pohledu bude těžká sezona a šli jsme do toho s takovým vědomím. Změny, které jsme udělali na motoru i převodovce, byly opravdu extrémní. Odemkly nám směrem do budoucna výrazně vyšší výkonnostní potenciál. Navíc spolehlivost budeme moci postupně vylepšovat, ale dramatický narůst výkonu pohonné jednotky FIA v příštích letech nedovolí," vysvětluje sportovní ředitel Alpine.