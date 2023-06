Red Bull přiznává, že při vylepšování vozu RB19 kopíroval Williams

Britsko-rakouská stáj zatím vyhrála všechny letošní závody a v šampionátu má s 287 body velký náskok před svým nejbližším pronásledovatelem: Mercedesem, jenž jich má na kontě jen 152, a třetí Aston Martin ztrácí o dalších 18 bodů více.

V honbě za vítězstvími monitoruje konkurenci a šéfinženýr Paul Monaghan nyní odhalil, že se při úpravě difuzoru svého monopostu RB19 inspirovali řešením Williamsu, který má na kontě jediný bod díky výkonu Alexandera Albona v Bahrajnu.

"Nemůžete předpokládat, že máte to nejlepší řešení ve všech oblastech auta, když s ním poprvé vyrazíte na trať," upozorňuje Monaghan, jenž svou kariéru ve Formuli 1 zahájil v roce 1990 s McLarenem, kde pracoval na vozech Ayrtona Senny a jeho týmového kolegy Gerharda Bergera.

Zadní část Williamsu FW45, kterou se inspiroval Red Bull | foto: Williams F1 Team

"Naší měnou je čas na kolo a ta část konstrukce podlahy se objevila brzy v roce 2022. Vzpomínám si, že s ní celkem brzy přišel Williams, pak se objevila u ostatních," ohlíží se zpět šéfinženýr Red Bullu. Tuto část ale na své auto nenasadili ihned.

"Nám to nutně nemusel fungovat. Několikrát jsme se na to podívali, šlo o drobný přínos. Vypadá to na trochu větší změnu, než jí ve skutečnosti je. Směřuje k zadní částí podlahy, nejde tedy o věc, která má ten největší vliv," popisuje Monaghan.

"Z pohledu výšky jste celkem dost omezení v tom, co můžete dělat. Už nějakou chvíli jsme s ní pracovali, proto jsme byli v pozici, kdy jsme ji mohli zahrnou do té části podlahy. A taky jsme to udělali," přiznává 55letý britský inženýr.