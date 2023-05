Závěrečný trénink ovládl Verstappen. Hamilton boural

První rychlé kolo zajel ve třetím tréninku Pérez. Red Bull se v Monaku zatím relativně trápí. Zejména právě Pérez nemůže najít ideální tempo. Chvíli poté zastavil v tunelu Ocon. Do týmové vysílačky zahlásil "No power". Francouz se i přesto s využitím hybridních generátorů doplazil do boxů.

Pěkná úvodní kola zajeli také Sainz a Stroll, ti se zařadili hned za Péreze se ztrátou necelé jedné desetiny. Dobře vypadal rovněž Norris, který pokračoval v kvalitních výkonech z pátku. Naproti tomu Piastri se v úvodní části třetího tréninku znovu trápil hluboko ve druhé desítce výsledkového pořadí.

Lewis apologises to the team before hopping out of the car #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/B9Vro4aZVe — Formula 1 (@F1) May 27, 2023

Úvodní měřené kolo Maxe Verstappena mělo hodnotu 1:13,794. Holanďan se díky němu vyšvihl na první příčku s náskokem půl vteřiny. O pár vteřin později zrychlili Pérez i Alonso. Španělský veterán věří, že by v Monaku mohl vyhrát a tréninky mu zatím dávají relativně zapravdu. Alonso se už od pátku pohybuje v popředí výsledkových listin. Jezdce Ferrari trápilo poskakování. Leclerc se kvůli němu jen tak tak vyhnul havárii v pasáží u bazénu.

Deset minut před koncem třetího tréninku zastavil na trati Kevin Magnussen. Vypadalo to na problémy s posilovačem řízení. O pět minut později zavlály červené vlajky, Boural Hamilton. Tenhle moment třetí trénink prakticky ukončil, Nejrychleji zajel Verstappen před Pérezem, Strollem a Sainzem.

GP Monaka (Circuit de Monaco) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:12,776 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:12,849 3. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:12,942 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:13,261 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:13,396 6. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:13,453 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:13,475 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:13,486 9. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:13,496 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:13,521 11. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:13,590 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:13,624 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:13,650 14. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:13,697 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:13,738 16. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:13,772 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:13,851 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:13,930 19. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:13,998 20. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:14,187

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ