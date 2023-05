Piloti musí svým vozům více věřit, zní z Ferrari

Tým rudých ořů přivezl do Miami inovovanou SF-23 s vylepšeným designem podlahy a revidovanou geometrií v oblasti zadních kol. Cílem mělo být dosažení "vlídnějšího" chování vozu. Jenže Leclerc dvakrát havaroval a on i týmový kolega Sainz jr. si stěžovali na "nulovou flexibilitu". Přeloženo do srozumitelnějšího jazyka: práce s pneumatikami se pro ně stala problematická a de facto jim znemožnila jakkoli měnit během závodu strategii.

Dvojice sice v prvním tréninku označila vůz za méně vyhraněný, ale postupně se s ním stále více trápila. Ferrari nadále uvádí, že na vrcholu priorit pro další závody je provést takové úpravy, aby byl monopost SF-23 více "předvídatelný" - samozřejmě ze strany pilotů.

Jock Clear | foto: Scuderia Ferrari

Prezentaci upraveného vozu v Miami před novináři vedl Jock Clear a dle jeho vyjádření jsou jízdní vlastnosti SF-23 kombinací nastavení a aerodynamických vlastností. "Vždy je to spojení obou ploch. U nového aerodynamického balíčku nasazeného v zimě nám také chvíli trvalo, než jsme dospěli k odpovídajícímu nastavení. Náš podvozek napomáhá tomu, aby se auto dostalo do lepšího provozního okna. Bude třeba omezit některé "špičky" - hlavním cílem je dosáhnout celkově příznivějšího chování, aby jezdci měli ve vůz větší důvěru."

Těšíme se do Emilia Romagna

Před závodem v Imole chystá Ferrari další aktualizace, s nimiž počítá i pro následující závod ve Španělsku. Zásadní změny budou doprovázeny reprofilovaným předním křídlem ze Saúdské Arábie a podlahou z Miami. Podle Cleara je důležitá revize integrace podlahy se zadním křídlem a pneumatikami - jedná se o kritickou oblast. Umocnilo ji i nařízení o zvýšení hrany podlahy o 15 mm, aby se předešlo loni tolik kritizovanému "bouncingu".

"Světlá výška má obrovský vliv na celý balík týkající se přítlaku. Podlaha a zadní křídlo ho generuje značné množství, ale vše je vzájemně propojené. Proto se vývojem zabývá tolik lidí. Pasáž těsně před zadními koly ovládá průtok vzduchu - jde buď z kola ven nebo dovnitř, do difuzoru. Jedná se o poměrně jemné změny, jenže z aerodynamického hlediska jsou poměrně značné. Vše je jen reakcí, zpětnou vazbou na ohlasy pilotů z prvních čtyř letošních Grand Prix. Vzduch lze lehce změnit - pilot bude mít konzistentnější vyvážení v nízké, střední, vysoké rychlosti a při brzdění. Ve všech sférách, kde dochází k pohybu podlahy, můžeme zkusit udělat vůz trochu »příznivější« a tím pádem předvídatelnější pro piloty," dodává Clear.