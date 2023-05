V kvalifikaci nejrychlejší Pérez, Leclerc v závěru havaroval

Q1

Skvělé podmínky jako při FP3 panovaly i v kvalifikaci. Až na jezdce Ferrari a Aston Martinu byli ze začátku na trati úplně všichni. Do popředí se dostali jezdci Red Bullu - Pérez (1:28,306) a Verstappen (+0,118). Třetí volný trénink napověděl, že by nikdo neměl lámat hůl nad Alpiny a kvalifikace to ztvrzovala ještě víc. Velmi blízko bariér byl Nico Hülkenberg, ale dokázal se oklepat a vydat se vstříc dalším kvalifikačním pokusům. Dařilo se ale Magnussenovi - ten byl po prvních pokusech se ztrátou 3 desetin dokonce pátý. Pozdější výjezd Ferrari přinesl Leclercovi P2 (+0,116) a Sainzovi P6 (+0,426). Sílu pohonné jednotky Ferrari potvrzoval i Zhou a Bottas v TOP10. Přidat musel Russell s Hamiltonem, kteří se oba chvíli ocitli v nepostupové pětce - stejně jako oba McLareny, které se celý víkend trápí. Trať ale zrychlovala a první pokusy byly minulostí - na nejvyšší příčku se dostal Verstappen a nechal s pohodlnou časovou rezervou všechny za sebou. Vážnost situace potvrzoval i fakt, že dvě minuty před koncem Q1 byli na trati až na RB úplně všichni. Nejrychlejší kolo zůstalo Verstappenovi, vytáhl se Sainz (P2), Magnussen (P5) nebo Hülkenberg (P9). Nepostoupili ale Norris, Cunoda, Stroll, Piastri a Sargeant.

Q2

Postupová patnáctka se s Verstappenem v čele vydala vstříc druhé části kvalifikace. Nizozemský jezdec stanovil benchmark 1:27,110 a Pérez byl zatím druhý. Jezdci Ferrari opět vyjeli později a rychlý pokus víc seděl Sainzovi, který zajel první i druhý nejrychlejší sektor a na Verstappena ztratil pouhých 38 tisícin. V ohrožení byly opět stříbrné šípy, které se ocitly na 13. a 14. místě. Dusno nebylo jen na trati, ale i v boxové uličce, kde byl jeden z vozů Haas vpuštěn před Fernanda Alonsa. Do čela se dostal Leclerc, ale Verstappen našel další čas a dostal se před něj. Alonso dal o sobě taky vědět a zajel 3. nejrychlejší čas. Do poslední části už ale nepostoupil Albon, Hülkenberg, Hamilton, Zhou a Nyck de Vries.

Q3

Se zvyšující se rychlostí větru se ztěžovaly všem podmínky. Právě Verstappen chyboval v prvním sektoru a své rychlé kolo odpískal. Tempo tak prozatím ukazoval Sergio Pérez (1:26,841). V posledním sektoru chyboval Leclerc a ztráta na Mexičana čítala víc než vteřinu. Téměř vteřinová ztráta svítila i vedle jména George Russella. Poslední pokusy odstartoval Leclerc, ten ale chyboval a havaroval. Odpověď ředitelství byla jasná - červená vlajka a předčasné ukončení americké kvalifikace, ze které se nejvíce raduje Sergio Pérez.

GP Miami (Miami International Autodrome) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:26,841 2. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:27,202 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:27,349 4. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:27,767 5. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:27,786 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,804 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:27,861 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:27,935 9. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:26,814 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:27,564 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:27,795 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:27,903 13. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,975 14. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:28,091 15. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:28,395 16. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:28,394 17. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:28,429 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:28,476 19. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:28,484 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:28,577

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ