Před kvalifikací s přehledem nejrychlejší Verstappen

Příjemné teplotní podmínky opanovaly třetímu volnému tréninku v Miami. Ale úsměv na tvářích jednotlivých jezdců kazil nepříjemný vítr a možnost bouřky při nedělním závodě.

Benchmark třetího volného tréninku na jednom z městských okruhů v kalendáři F1 stanovil Esteban Ocon (1:31,125), který byl o 22 tisícin rychlejší než Lewis Hamilton. Před tuto dvojici se na nejměkčí směsi dostal tandem vozů Ferrari v pořadí Sainz a Leclerc.

Časy italského týmu nebyly nejlepší, což dokazovaly časy rudých býků, ale po odjetí dalších kol se dokázal Leclerc se Sainzem Red Bullu vyrovnat.

Po první čtvrtině FP3 byl s časem 1:27,969 nejrychlejší Verstappen před Pérezem (+0,672) a Alonsem (+1,040). Právě Alonso, Ocon a Gasly byli jediní, kteří svá nejrychlejší kola odjeli na středně tvrdé směsi. Tandem značky Red Bull rozdělil až Leclerc, ale i vedle jeho jména svítila ztráta šesti desetin na nejrychlejšího Verstappena.

Se zrychlováním časů přibývalo i incidentů na trati - v 17. zatáčce probrzdil Albon, Alonso či Hamilton, na stejném místě jako Leclerc v FP2 chyboval Sainz a Nico Hülkenberg. Právě Španěl ve službách Ferrari se po 30 minutách dokázal Verstappenovi přiblížit nejblíž, ale stále mu chybělo 156 tisícin.

