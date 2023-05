PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Pérez cítí šanci

Red Bull

Sergio Pérez, 1. místo

Je to pro mě náročný víkend. Celou dobu se s autem trápím, měníme nastavení a není to ono. Ale kvalifikace nám vyšla velmi dobře, zítra máme velkou šanci uspět, uděláme pro to maximum.

Aston Martin

Fernando Alonso, 2. místo

Celkem dobrá kvalifikace. Měnili jsme setup a myslím, že jsme z vozu dostali maximum. Zítra to bude dlouhý závod. Svou roli sehraje počasí, pokud zaprší, bude to hodně zajímavé. Je tady jen jedna ideální stopa, v jiných místech je trať velmi zrádná.

Ferrari

Carlos Sainz, 3. místo

Potýkali jsme se s nestabilitou vozu. Hlavně v zadní části, takže to bylo náročné. Z tohoto pohledu je třetí místo dobré, byť Q3 byla dost chaotická. Red Bull je mimo dosah. Zítra čekám tvrdou bitvu zejména s Fernandem.