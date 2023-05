PROHLÁŠENÍ po závodě: Red Bull dominuje

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Po včerejším zklamání je to dnes skvělý pocit. Všechno nám vyšlo, výborný byl hlavně první stint, kde jsme položili základy k našemu vítězství. Skvělý týmový výsledek.

Sergio Pérez, 2. místo

Dal jsem do toho všechno, ale nestačilo to. Max dnes vyhrál zaslouženě. Měl jsem problémy s drolením středně tvrdých pneumatik, musíme se podívat, proč tomu tak bylo.

Aston Martin

Fernando Alonso, 3. místo

Další podium, kdyby nám tohle někdo řekl před sezonou, brali bychom to všemi deseti. Samozřejmě chceme víc a snad přijdou okruhy, na kterých budeme schopni bojovat s Red Bullem. Mohlo by to být třeba Monako nebo Barcelona.