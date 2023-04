Verstappen se klaní Alonsovi: Zasloužil by si mnohem víc!

Myslí si to také Max Verstappen, úřadující šampion, který letos útočí na svou třetí mistrovskou korunu v řadě tvrdí, že by byl rád, pokud by Alonso získal vítězství s pořadovým číslem 33.

„Jo, byl bych rád, pokud by vyhrál další závod. Vlastně mu to přeju, je to možná zvláštní, ale vlastně bych ho rád viděl vyhrávat víc," vzkazuje Verstappen Alonsovi. Španěl letos učinil dobrý přestup, když podepsal s Aston Martinem, nutno dodat, že jinak štěstí na změny týmů nemá. Většinou si jimi příliš nepomohl, spíš právě naopak. Teď se ale zdá, že Aston Martin byla trefa do černého. Nebo spíš tmavě zeleného...

„Alonso patří mezi piloty, kteří měli vyhrát mnohem víc závodů. Zasloužil by si fakt mnohem větší plejádu úspěchů," dodal Verstappen. Pro zajímavost, když Alonso získal svůj druhý a prozatím poslední mistrovský titul, bylo Verstappenovi pouhých devět let. Nyní se oba střetávají na závodních okruzích.