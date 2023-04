PROHLÁŠENÍ po "šíleném" závodě

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Měli jsme špatný start a v prvním kole jsem musel být opatrný, protože jsem mohl hodně ztratit a ostatní naopak dost získat. Potom? Auto bylo rychlé, to bylo hned vidět. Hlídali jsme si to, čekali na DRS a šanci k předjetí. Ale s těmi červenými vlajkami, nevím. První to asi jde, ale té druhé nerozumím. Bylo to trošku chaotické, ale přežili jsme všechno a vyhráli, což je samozřejmě to nejdůležitější. Co se týče souboje s Hamiltonem, jen jsem se snažil vyhnout kontaktu. Pravidla jsem celkem jasná v tom, co můžete vnějškem udělat, ale to není dodržováno. Je to v pořádku, máme dobrou rychlost a předjel jsem ho i tak, ale je to něco do dalších závodů, s čím počítat. Je skvělé tu vyhrát, moje první vítězství.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Byl to šílený závod. Měli jsme zatím nejlepší letošní závod. Pro George to byla smůla. Musíme se podívat na spolehlivost, která byla zatím celkem dobrá, takže je to opravdu smůla. Jinak je skvělé získat body. Rozhodně jsem nečekal, že budu druhý a jsem za to moc vděčný. Stále necítím souznění s autem, takže jezdím co nejlépe to jde i přes to a snažím se co nejvíc zajistit, abych se v autě cítil dobře, ale to je dlouhodobý proces. I tak ale vzhledem k tomu, že nemáme nejlepší výkon a rychlost na rovince proti Red Bullu, je skvělé, že jsme na pódiu a bojujeme s Astony už takto v úvodu sezóny. Musíme dál bojovat. Děkuji všem v továrně a musíme dál tvrdě pracovat. Pokud zvládneme snížit ztrátu, bude to náročné, ale není to nemožné.

ASTON MARTIN

Fernando Alonso, 3. místo

Bylo to jako na horské dráze, hodně se toho dělo a bylo to emotivní. Bylo těžké pochopit, co se na konci všechno děje, ale byl to pro nás dobrý závod. Ta první červená vlajka nám pomohla, protože George a Carlos byli mimo a tak jsme získali pozice zadarmo. Ta druhá už nám asi moc nepomohla. Třetí a čtvrté místo je pro tým skvělá neděle. Máme tři třetí místa, tak jdeme na to dostat se ještě výš.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.