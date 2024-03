Alonso vyfasoval trest za podíl na Russellově nehodě, pořadí se mění

Fernando Alonso a George Russell spolu v závěrečných kolech australské Grand Prix sváděli tvrdý boj, jenž dlouho vyzníval pro někdejšího dvojnásobného šampiona, ačkoliv pilot Mercedesu se těšil výhodě lepších pneumatik, které měnil ve 46. kole, tedy o tři okruhy později než Španěl. Přišlo však 57. kolo a Russell v zatáčce Marina zamířil přímo přes štěrkovou plochu, aby po odrazu od levé bariéry a utrženým zadním kolem zůstal trčet uprostřed trati mírně nakloněn na levém boku.

Ke slovu se dostali sportovní komisaři, prozkoumali dostupné záběry, provedli rozhovor s oběma piloty a poté dospěli k názoru, že jízda Fernanda Alonsa byla "potenciálně nebezpečná". Reprezentant Aston Martinu dostal penalizaci v podobě 20 vteřin a propadl se tak za týmového kolegu a Cunodu na osmé místo.

"Ani pořádně nevím, co se přihodilo. Při nájezdu do zatáčky jsem byl půl vteřiny za Fernandem, pak jsem před apexem najednou doslova visel na jeho převodovce. Ztratil jsem vládu nad vozem a letěl z trati," popsal incident George Russell.

Komise, jejímž členem byl někdejší pilot F1 a vítěz tří Grand Prix, Brit Johnny Herbert, zdůvodnila potrestání Alonsa následovně: "Pilot nám vysvětlil, že měl v úmyslu projet šestou zatáčku odlišně, s jiným nájezdem a menší rychlostí, aby získal lepší výjezd." Z toho důvodu se Russellovi jevil jeho manévr jako nevyzpytatelný a značně ho překvapil. "Telemetrie ukazuje, že Alonso zpomalil asi o 100 metrů dříve než v jiných pasážích závodu. Také zpomalil v místech, kde to jindy nedělal - ačkoliv šlo o takový úkon, že nebyl hlavním důvodem pro zpomalení jeho vozu - a podřadil tam, kde to jindy nedělal. Poté znovu řadil nahoru a zrychlil do zatáčky. Vysvětlil, že jeho plánem bylo zpomalit dříve, ale neodhadl přesně místo a poté musel učinit další kroky, aby znovu nabral rychlost. Tento manévr však způsobil, že se vozy dostaly nebezpečně blízko. Komisaři se zaměřili pouze na znění předpisu, v němž se píše: »V žádném případě nesmí vůz zbytečně zpomalit, chovat se nevyzpytatelně nebo způsobem, jenž by mohl být považován za potenciální nebezpečí pro ostatní piloty nebo jakoukoli osobu na okruhu. Komisaři dále nebrali v úvahu dopad havárie a přiznávají, že nemají dostatek informací, aby určili do detailu povahu Alonsova manévru - zda mohl Russellovi způsobit problémy nebo (jak uvedl komisařům) pouze usiloval o lepší průjezd. Měl tedy právo zvolit jiný průjezd zatáčkou? Ano. Měl by být odpovědný za okolnosti vedoucí k incidentu? Ne. Rozhodl se učinit mimořádný úkon, tedy změnit stopu, zpomalit a podřadit 100 metrů dříve než obvykle a s větší intenzitou, než aby jednoduše zmírnil kvůli průjezdu zatáčkou tempo? Ano, a sám to v popisu incidentu popsal. Proto komisaři dospěli k názoru, že provedl »potenciálně nebezpečný manévr« s ohledem na rychlost dosahovanou v onom místě okruhu. FIA zadala pro tuto sezónu pokyn pro penalizace, aby byly zvýšeny nad základní hranici 10 vteřin, pokud se vyskytne nějaká přitěžující okolnost - v takovém případě bude zvážen průjezd boxovou uličkou. Právě v tomto případě se domníváme, že Alonsovo rozhodnutí učinit neobvyklý manévr je přitěžující okolností na rozdíl od prosté chyby," provedl vyčerpávající analýzu prohřešku Herbert.

Alonso tak byl potrestán 10 vteřinami a průjezdem boxovou uličkou - s ohledem na konec závodu mu byla druhá část trestu změněna na dalších 10 trestných vteřin. Kromě toho si do své licence připsal tři trestné body.

Nové pořadí bylo vyznačeno ve výsledkové listině u reportu ze závodu