Gasly unikl trestu, jeho start v Baku není ohrožen

Na vině vzájemné kolize za zatáčkou 2 byl jednoznačně Gasly, jenž se předtím protáhl za zadní částí rotujícího vozu Fernanda Alonsa a zaujal své páté místo, které mu patřilo před kolizí. Týmového kolegu měl po pravé ruce a doslova ho naremploval do bariéry. Pak už jen létaly úlomky a v Alpine mohli vyvěsit - obrazně - černé vlajky.

Ještě před restartem se paddockem nesly zvěsti, že oba pilotů pochopitelně půjdou kvůli vzájemné kolizi na kobereček kvůli možnému porušení Mezinárodního sportovního kodexu FIA. V něm se praví: "Způsobení kolize, opakování závažných chyb nebo dojem z nedostatku kontroly nad vozem (například při opuštění trati) bude nahlášeno komisařům a může mít za následek potrestání, a to až po diskvalifikaci kteréhokoli dotčeného pilota."

Vysvětlování probíhalo přes pět hodin a výsledkem jednání bylo rozhodnutí komisařů nepodniknout proti Gaslymu žádné další opravné kroky. Tím se pilot Alpine vyhnul potenciální absenci v příštím závodě, protože v současné době má na kontě 10 trestných bodů. Pokud by za své chování na trati v Melbourne dostal další dva (a takové nebezpečí mu opravdu hrozilo), dosáhl by hranice 12 bodů a automaticky by v příští Grand Prix chyběl.

"Stewardi vyslechli pilota vozu #10 i jezdce vozu #31, jakož i zástupce týmu, přezkoumali údaje z GPS, videozáznam závodu i z obou vozů a rozhodli, že se jednalo o incident v prvním restartovaném kole. Oba piloti toto zdůvodnění uznali a jako takové přijali. Z těchto důvodů jsme žádné další kroky nepodnikli," praví se v oficiálním vyhodnocení kolize.

Gasly i nadále zůstává v bezprostředním ohrožení co se možné penalizace na jeden závod týká. Za ním jsou další dva hříšníci s osmi body: Lance Stroll a Daniel Ricciardo, ovšem ten letos ve startovním poli chybí. V Gaslyho případě se body začnou umazávat až po 22. květnu, kdy byl označen za viníka při kolizi se Strollem v Grand Prix Španělska.