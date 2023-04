PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: „Dnešní den bych nejraději zapomenul,“ říká Pérez

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Celkově to byla velmi dobrá kvalifikace. Tento víkend bylo těžké dostat pneumatiky do dobrého okna, abychom mohli okamžitě tlačit, ale v Q3 to všechno vyšlo a poslední jízda byla dobrá. Jsem velmi spokojený s kolem a s tím, že jsem tady v Austrálii na pole position. Těším se na zítřek, bude to zajímavý závod, to je jisté. Potřebujeme dobrý začátek a potom snad odvedeme dobrou práci. Už jsem tady na pódiu stál, ale tentokrát chci být na jiném stupínku.

Sergio Pérez, 20. místo

Dnešní den bych nejraději zapomenul. Máme technický problém, který se snažíme vyřešit, měli jsme stejný problém dnes ráno a mysleli jsme si, že jsme ho vyřešili, ale jakmile jsem narazil na brzdnou zónu, bylo jasné, že ne. Je velmi nešťastné, co se dnes stalo, ale společně jako tým uděláme vše pro to, abychom to před zítřejším závodem napravili. Na trati, kde je těžké předjíždět, to bude těžké, ale udělám, co bude v mých silách, abych pro tým získal nějaké dobré body a budu tvrdě pracovat, abychom se dostali do dobré pozice.

Christian Horner, šéf týmu

Max odvedl vynikající práci v kvalifikaci, zvláště v těchto podmínkách a na této trati. Naše strategie byla dnes trochu odlišná, takže to bylo všechno o nachystání si rychlého kola, dostání potřebné teploty do pneumatik a pak zajet kolo, což Max zvládl perfektně. Pro Checa je obrovským zklamáním, že tam není s Maxem. Máme podezření, že problém s nastavením motoru přispěl k zablokování, ke kterému došlo v prvním kole v kvalifikaci, ale samozřejmě potřebujeme všechna data zanalyzovat, abychom zajistili, že pokud se vyskytne problém, tak aby byl vyřešen. Je to neuvěřitelně frustrující pro něj i pro tým, ale prokázal, že je skvělý závodník a my se budeme snažit v závodě udělat co největší pokrok.

MERCEDES

George Russell, 2. místo

To byla kvalifikace! Auto dnes bylo hodně živé a podobný výsledek jsem vůbec nečekal. Kolo na konci bylo těsně na limitu, nicméně jsem trochu zklamaný, že z toho nebylo pole-position. Ale to je jedna z věcí, která tento sport provází. Vaše očekávání se může rychle změnit, včera bychom pravděpodobně byli spokojeni s výsledkem v TOP 5, dnes jsem se ale cítil skvěle. Naznačuje to, že máme ještě skrytý potenciál. V továrně i tady v Melbourne probíhá spousta tvrdé práce. Těším se na zítřek - proti Maxovi to bude těžké, ale rozhodně jsem šťastný, že stojím v první řadě.

Lewis Hamilton, 3. místo

Je to naprosto nečekaný výsledek, jsem za něj vděčný a šťastný. Moje druhé kolo nebylo tak dobré jako první. V posledním sektoru jsem sice trochu nahnal čas, ale co naplat, ztratil jsem hodně na začátku kola. Zklamaný však nejsem a budu tvrdě pracovat, abych se zítra dokázal posunout dopředu. Jsem hrdý na tým, jeho odpovědnou práci a enormní snahu se opět dostat do čela. Být tak blízko Red Bullu je opravdu neuvěřitelné. Doufám, že jim zítra budeme šlapat na paty a bude nám také přát počasí.

Toto Wolff, šéf týmu a generální ředitel

S tím, jak dnešek probíhal, jsem spokojen. Potřebovali jsme trochu štěstí a aspoň v sobotu nás potkalo. Pokusili jsme se získat trochu výkonu navíc správným mechanickým nastavením a v kvalifikaci se to všechno propojilo. Stále jsme se učili z probíhajících kol, po třetím či čtvrtém outlapu jsme pozměnili plán na pouhé dvě kola v Q2 a jediné v Q3. Startovat z druhého a třetího místa je výborné. Už je to nějaká doba, kdy jsme před sebou neměli nikoho na druhém místě. Zítra z toho zkusíme vytěžit co nejvíc. Verstappen jasně jede vlastní ligu, ale doufám, že se ho dokážeme držet.

ASTON MARTIN

Fernando Alonso, 4. místo

Jsem spokojený s dnešním čtvrtým místem po nabité kvalifikaci. Okruh bylo občas těžké posoudit, s proměnlivými teplotami a počasím. Zdálo se však, že jsme se v každém tréninku zlepšovali a vůz se řídil dobře. Celkově si myslím, že to byla pravděpodobně naše zatím nejlepší kvalifikace v této sezóně a naše nejtěsnější ztráta na pole position. Uvidíme, co dokážeme zítra, protože naše závodní tempo se zdá být jednou z našich silných stránek. Očekáváme, že bude obtížné předjíždět, ale v těchto chladnějších podmínkách to bude zajímavý závod se spoustou neznámých. Cílem je získat co nejvíce bodů.

Lance Stroll, 6. místo

Bylo to tam dnes zábavné; je to skvělá trať, na které se dá tvrdě tlačit a vůz se choval dobře. Myslím si, že tým podal dobrý výkon, protože jsme se kvalifikovali na čtvrtém a šestém místě i přes poměrně náročné okolnosti. Bylo těžké pochopit, kdy budou pneumatiky ve svém maximálním provozním okně vzhledem k měnícím se teplotám a na Q3 nám zbývala pouze jedna sada pneumatik, takže tam mohlo být o něco více času na kolo. Pole je neuvěřitelně těsné a my se řadíme na silné místo, abychom zítra bojovali o nejvyšší pozice.

Mike Krack, šéf týmu

Byla to složitá jízda s hrozbou deště po celou kvalifikaci a zejména během závěrečných okamžiků Q3. Viděli jsme také neuvěřitelně těsné pole, kde každá desetina sekundy znamenala rozdíl v Q1, Q2 a Q3. To byl důvod, proč jsme se museli pokusit najít rovnováhu mezi úsporou pneumatik a zajištěním, že nám nic neunikne. Byli jsme rozumní a hráli jsme na jistotu, abychom zajistili postup s oběma vozy, ale to znamenalo, že Lance měl pro Q3 pouze jednu sadu nových měkkých pneumatik. Ve dvou měřených kolech z nich udělal to nejlepší a start ze šestého místa mu dává skvělou příležitost k zítřejším bodům. Fernandova jízda byla také dobrá, díky čistým kolům se dostal do druhé řady. Do zítřejšího závodu vyrážíme s pocitem jistoty v našem závodním tempu a připraveni znovu bojovat.

FERRARI

Carlos Sainz jr. 5. místo

V kvalifikaci jsem měl slušnou rychlost, bohužel během posledního outlapu došlo k menšímu nedorozumění s ostatními vozy a to mě v zatáčce 1 stálo pár desetin, protože jsem do ní najel s příliš studenými pneumatikami. Během víkendu jsme pracovali s různým nastavením a zítra uvidíme, co s tím můžeme udělat během závodu. Snadné to nebude, ale pokusím se z mojí startovní pozice posunout a přivézt nějaký dobrý výsledek.

Charles Leclerc, 7. místo

Nebyla to nejlepší kvalifikace. Byl jsem si jist, že dokážu všechno poskládat dohromady v posledním kole Q3, ale věci nešly podle plánu. Nezajel jsem dobře outlap a tím jsem ztratil cenný čas. Ale udělám všechno proto, abych se společně s týmem v budoucnu zlepšoval. Vyzkoušeli jsme různé konfigurace nastavení, pracovali na našem závodním tempu, takže se na zítřejší boj o pozice těším.

Frédéric Vasseur, vedoucí týmu

Kvalifikace byla velmi těsná a bohužel se věci neodehrály podle našeho plánu. V Q3 jsme se blížili limitu ukončení, takže Charles nezajel dobře outlap a Carlos kvůli ztrátě několika desetin v první zatáčce nemohl dosáhnout času, který by ho za ideálních okolností posadil na třetí, možná i druhé místo. Ale body se rozdávají až zítra a od Džiddy pracujeme na tom, abychom z SF-23 udělali konzistentní vůz se silným závodním výkonem. Nyní se co nejlépe připravíme na závod s úmyslem posunout se výš. Není tu snadné předjíždět, ale závody jsou tu často nepředvídatelné.

WILLIAMS

Alex Albon, 8. místo

Dnešek je speciální. Optimalizovali jsme vše, co jsme měli, s velmi dobrým vozem, takže jsem opravdu šťastný. V tréninku jsme měli problémy s tím, aby pneumatiky fungovaly, ale šli jsme do kvalifikace a splnili náš plán, který se vyplatil, pneumatiky fungovaly a všechno ostatní klaplo na své místo. Když se podíváme na pokrok, který tým za 12 měsíců udělal, s vědomím, že jsme schopni bojovat o body každý víkend, já i tým tím žijeme a motivace je vysoká. Zítra máme něco na práci, budeme bojovat.

Logan Sargeant, 18. místo

Nebyla to zrovna nejhladší kvalifikace, měl jsem problém najít těch posledních pár desetin. Měl jsem pocit, že to všechno vypadá dobře – byl jsem rychlejší a rychlejší – a na konci byl v dostatečně dobrém kole pro Q2, a právě udělal chybu ve 3. sektoru. Začínáme vidět, že se výsledky zlepší, když dám všechno dohromady. Tento víkend jsme neměli mnoho kol s elektrickými problémy v FP1 a kvůli tomu jsme promeškali FP2, ale dnes jsme byli schopni postupu do Q2. Je těžké říct, jaké auto máme na zítřek, protože jsme nejezdili žádná po sobě jdoucí kola, ale obecně máme docela rychlé auto v závodní úpravě, zvláště na rovinkách, takže víme, že můžeme bojovat s lidmi kolem nás. Zítřek je o tom být procedurálně dokonalý, mít dobrý start, dobré závodní tempo a budeme se snažit postoupit polem.

Dave Robson, vedoucí oddělení výkonu vozidla

Alex měl dnes vynikající kvalifikaci. Dokázal se držet mimo provoz a dobře a důsledně připravit pneumatiky. Výsledkem bylo, že každé kolo, které zajel, bylo silné a dokázal si vybudovat sebevědomí a dokončit trénink v dobré pozici. To bylo pro Alexe dobré, protože dokázal porazit Gaslyho a Hulkenburga a získal na startu velmi slibnou osmou pozici. Naopak pro Logana, malá chyba na konci jeho posledního kola v Q1 ho stála místo v Q2. Vzhledem k tomu, že včera ve voze ztratil cenný čas, jeho dnešní tempo bylo velmi dobré a zítra se může těšit na pozitivní závod.

ALPINE

Esteban Ocon, 11. místo

Bohužel to, co se vytvářelo jako dobrý den, skončilo jistou frustrací. Měli jsme tempo pro silnou Q3, ale bohužel jsme v posledních dvou zatáčkách v mém posledním kole Q2 chytli provoz, což znamenalo, že jsem ztratil nějaký čas. Je to na mně, že jsem v tom případě ztratil pár desetin po tom, co se to pro nás vyvíjelo dobře. Je ale třeba vzít spoustu pozitiv, protože výkon je tam a my začínáme těsně mimo první desítku. V tuto chvíli je to velmi těsné, takže by to měl být vzrušující závod. Rozhodně je stále o co hrát a já se nyní soustředím na maximalizaci zítřejšího závodu.

Pierre Gasly, 9. místo

Řekl bych, že to nebyl špatný výsledek, protože jsme dnes obsadili deváté místo v kvalifikaci, i když jsem cítil, že na stole zbývá ještě desetina nebo dvě. Odvedli jsme dobrou práci, abychom se kolo po kole zlepšovali a dostali se do Q3 – mé poprvé v Melbourne, což mě těší. Bylo velmi obtížné dostat pneumatiky do dostatečně dobrého okna a museli jsme se v každém kole zlepšovat. Zítřejší závod bude zajímavý, protože většina týmů nebude mít z dlouhodobého hlediska mnoho znalostí. Uvidíme, co dokážeme od devátého místa, a uděláme vše pro to, abychom získali co nejvíce bodů.

Alan Permane, sportovní ředitel

Dnes jsme rozhodně měli tempo na to, abychom měli oba vozy v Q3, takže je zklamáním, že jsme toho nedosáhli s Estebanem. Měli jsme silný FP3 s vozy neustále se zlepšujícími. Hlavním úkolem bylo dostat pneumatiky do ideálního stavu. Zdálo se, že bychom se mohli kolo za kolem zlepšovat, protože se teplota pneumatik zvyšovala, a to hrálo roli v naší dnešní strategii natankovat vozy na tři ostrá kola s cílem snížit čas na kolo. Samozřejmě se snažíme zajistit si vyšší pozice než deváté a jedenácté a budeme i nadále tvrdě pracovat na tom, abychom pochopili, jak můžeme maximalizovat balík. Bezprostředně se však soustředíme na zítřejší závod, kde není pochyb o tom, že obě auta mají potenciál na body.

HAAS

Nico Hülkenberg, 10. místo

Rozhodně to byla pozitivní kvalifikace a zvlášť Q2 se povedla. V poslední části jsem měl jen jednu sadu nových pneumatik, zatímco ostatní nejspíš dvě, ale v každém případě to nebylo ono. Nedokázal jsem zajet stejně kvalitní kolo jako v Q2, ale přesto vítám jako pozitivní další umístění v TOP 10, pro zítřek se počítá. Cítím se celkem sebevědomě a před závodem mám dobrý pocit.

Kevin Magnussen, 14. místo

Auto bylo fajn, ale bohužel jsem pokazil důležité kolo, takže jsem skončil v Q2. K TOP 10 ale nemám moc daleko, takže pro zítřek stále existuje naděje, navíc Nico dokázal, čeho tu je naše auto schopné. Z mé strany to je škoda, ale na závod se těším - je o co bojovat.

Günther Steiner, šéf týmu

Radost a zklamání. Mohli jsme být ještě lepší, protože Nico v posledním rychlém kole nezajel ideálně - ovlivnilo ho několik maličkostí. Nebylo například třeba, aby Hamilton při Nicově rychlém kole byl tak blízko a snažil se ho předjet - nebyl ve svém rychlém kole. Na druhou stranu jsem šťastný, protože startujeme z dobrých pozic a zdá se, že všechno jde podle plánu. Myslím, že naše závodní tempo je dobré a zítra si dáváme za cíl získat nějaké body.

ALPHATAURI

Juki Cunoda, 12. místo

Kvalifikace byla dobrá, stupňoval jsem tempo a maximalizoval výkon. Q1 proběhla dobře, skončil jsem patnáctý, ale cítil jsem, že mohu být lepší. Pro Q2 jsem plánoval jen dvě rychlá kola, ale kvůli zdržení na váze jsem už druhé kolo nestihl. S ohledem na jediný rychlý okruh jsem spokojen, i se zlepšením výkonu celého týmu. Těším se na zítřejší závod, nemáme za sebou žádné dlouhodobé testy, ale budeme se z vozu snažit vytěžit maximum, abych konečně získal body.

Nyck de Vries, 15. místo

Kvalifikaci hodnotím pozitivně a je fajn se dostat do Q2 s novým vylepšením použitým tento víkend. Měnící se podmínky byly docela složité, zvláště při zahřívání pneumatik - moje poslední kolo v Q2 nebylo dostatečně přizpůsobeno okolnostem. Pneumatiky se stále zlepšovaly, ale s ohledem na vývoj situace na trati se mírně ochladily, takže nebyly perfektně připraveny. Jsem tím trochu rozhozený, protože jsme poslední pokus neoptimalizovali, ale celkově mohu kvalifikaci považovat za dobrou. Neměli jsme moc příležitostí otestovat dlouhé stinty pro zítřejší závod, ale těším se na něj a doufám, že dosáhnu na body.

Jody Egginton, technický ředitel

Ve zlepšování vozu je před námi pořád spousta práce, ale vidíme, že aktualizace v oblasti podvozku, připravené pro tento závod, mají svůj výsledek v oblasti aerodynamiky, což odpovídá našemu očekávání. Je to rozhodně pozitivní, neboť jde o první krok programu jejího rozvoje a vytváří základ pro další progres. I když jsme dnes pro Q3 nebyli dost rychlí, Juki zajel dobře a moc na poslední část neztrácel. Nyck byl podobně úspěšný, ale neposkládal dohromady všechny sektory. Stručně řečeno, jsou tu pozitivní signály, ale je před námi ještě dlouhá cesta, než se vůz etabluje ve středu pole. Nyní zaměříme pozornost na závod - je jasné, že budeme muset být připraveni na využití jakékoli potenciální příležitosti - pokud se naskytne, chceme naše vozy co nejrychleji posunout vpřed.

MCLAREN

Lando Norris, 13. místo

Dnešek nebyl tak dobrý, jak jsem doufal. Chladnější podmínky nás přinutily trochu více bojovat, abychom byli konzistentní a dostali z vozu maximum. Nejezdím tak, jak bych chtěl a na úroveň, kterou bych chtěl, takže jsem se snažil dát všechno dohromady. Ale na začátek to stále není špatná pozice a doufejme, že se můžeme pokusit získat body.

Oscar Piastri, 16. místo

Samozřejmě to není úplně to, co jsem v Melbourne chtěl. Pole je extrémně těsné. Se svým kolem jsem byl přiměřeně spokojený, bohužel to prostě nebylo dost rychlé ani v nejmenším. Je to tak, jak to je, a my se dnes večer musíme podívat na všechno, abychom se dostali do nejlepší pozice, abychom zítra o nějaká místa poskočili. Doufám, že budeme mít dobrý závod.

Andrea Stella, šéf týmu

Uvědomujeme si, že dostat se do Q3 s naším současným výkonem vozu vyžaduje, abychom absolutně maximalizovali každou jednotlivou zatáčku. Dnes bylo auto náročné na řízení a Landovi i Oscarovi tu a tam zbývalo trochu času na kolo. Skutečnost je však taková, že nemáme dostatečný základní výkon na autě a že nás čeká spousta práce, abychom to zlepšili. To se nijak neliší od toho, co říkáme od začátku sezóny, a zůstáváme odhodláni dodat vylepšení potřebná ke zlepšení. Pro tento víkend se plně soustředíme na zítřejší závod. Albert Park může být bohatý na události a my vstupujeme do závodu s tím, že chceme bodovat.

ALFA ROMEO

Guanyu Zhou, 17. místo

Byl to zvláštní zážitek, protože ve třetím tréninku jsem cítil dobrou rychlost - a v kvalifikaci se auto chovalo docela jinak. Naprostý opak toho, oč jsme usilovali. Je to pochopitelně zklamání, že nejsem vpředu, ale zase se domnívám, že jsem se snažil ze všech sil: nepodařilo se ale vydolovat těch pár desetin navíc, abych proklouzl do Q2. Od posledního tréninku jsme vůz neměnili a přesto byl rozdíl citelný, takže jsem musel jet jinak. Co se závodu týče, nikdy nevíte, co se tady může stát. Samozřejmě bych raději startoval z lepší pozice, ale teď jediné, co lze udělat, je vydat ze sebe to nejlepší a díky dobré strategii získat nějaké to místo.

Valtteri Bottas, 19. místo

Zdálo se, že vylepšení použitá pro Melbourne fungují, nelze proto popřít, že jsme od kvalifikace očekávali podstatně více. Určitě nejsme na místě, jaké jsme si představovali, proto ohledně kvalifikace existuje spousta otázek. Zdá se, že nám chybí rychlost, k tomu musím přičíst i zvýšený provoz v posledním kole, kdy jsem cítil nejlepší přilnavost pneumatik, bohužel nešlo udělat nic moc navíc. Start ze zadních pozic ale otevírá další příležitosti při strategii, tak uvidíme, čeho budeme moci během závodu dosáhnout. Startovní pozici nemáme zdaleka ideální, ale zjistíme, co nefungovalo a zítra do toho musíme jít nanovo.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Naše poznatky z tréninků a hodnocení zlepšení byly spíše pozitivní, proto je určitě zklamáním, že oba vozy skončily už v Q1. Je třeba projít data a pochopit, proč se chování vozu u obou jezdců mezi třetím tréninkem a kvalifikací tak dramaticky změnilo - na základě toho musíme vymyslet plán pro závod. Trať není pro předjíždění nejvhodnější, ale chceme bojovat a získat co nejvíc pozic. Rozdíly jsou pořád malé, takže doufáme, že vybojujeme co půjde. Dobrý start a správné vedení z boxové zídky nám může přinést posun kupředu.