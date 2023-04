Kvalifikace pro Verstappena s Mercedesy za zády

Q1

Australská kvalifikace a oslizlá trať - to je kombinace, která čekala jezdce v ranních sobotních hodinách středoevropského času. Nikdo nezahálel a trať se brzy zaplnila monoposty. První časy si zapsaly Williamsy. V úvodu se dostal do popředí Kevin Magnussen, ale chvíli na to se v Melbourne roztočil Logan Sargeant. Znovu to zkusil Albon, ale poradil si s ním druhý Haas s Hülkenbergem za volantem. Nečekaný byl výlet Péreze ve 3. zatáčce - Mexičan navíc uvízl v kačírku a musely být vyvěšeny červené vlajky.

Přerušení bylo krátké, takže jsme po chvíli mohli vidět monoposty F1 v plném tempu. Na trati se objevil Verstappen, který zajel kolo spíše na jistotu, ale i tak byl o 3 desetiny rychlejší než nově druhý Hülkenberg. K závěru se do popředí dostaly Mercedesy a Astony. Zazářil i Ocon, Ferrari se Sainzem na 7. místě a Leclerc byl jedenáctý. Štěstí na postup ale už neměl Piastri, Zhou, Sargeant, Bottas a Pérez, který nezajel ani jedno rychlé kolo.

Q2

Ve druhé části vyjeli na trať ze začátku všichni krom obou Alpinů. Vepředu byl najednou Stroll s Alonsem za zády. Před Kanaďana se ale dostal Leclerc s časem 1:17,560. Sainz na Monačana ztratil 183 tisícin. Eso z rukávu vytáhl Verstappen a vyšvihl čas 1:17,219. Nejrychlejší sektory mu ale začal brát Alonso a nakonec z toho byla ztráta 64 tisícin. Do obdobného incidentu jako Pérez se dostal Norris - ten už ale dokázal svůj monopost ukočírovat a vrátil se zpět na trať. V sérii kol odjetých na jedné sadě pokračoval i Russell, který se dokázal zlepšovat a umístil se na 4. místě se ztrátou necelých 4 desetin na Verstappena. Fantastické kvalifikační výkony stále podával Hülkenberg - nejdříve zrychlil na 6. místo se ztrátou 6 desetin a jeho další kolo bylo ještě o 3 desetiny rychlejší. Zrychlil i Verstappen, který si s časem 1:17,056 najel pohodlný náskok. Do Q3 těsně nepostoupil Ocon, Cunoda, Norris, Magnussen a Nyck de Vries.

Q3

Nad okruhem v Melbourne se začaly sbíhat mraky a všichni se raději vydali na trať. V boxech zůstal jen Lance Stroll. První kolo si zapsal Verstappen, ale nejlepší kolo to zrovna nebylo - po dojetí jeho rivalů se začal propadat. Po jeho druhém pokusu byl o něco lepší a společně s Hamiltonem, Alonsem a Russellem byl v 86 tisícinách. Za touto čtveřicí byli oba jezdci Ferrari s již většími rozestupy. Verstappen si mimo jiné stěžoval na svůj vůz, přesněji na podřazování. Při jeho posledním pokusu se ale karty otočily a zlepšil svůj čas o 5 desetin. Neuvěřitelný výkon podaly i stříbrné šípy na druhém a třetím místě. Russell se s Verstappenem navíc jako jediní dostali pod hranici minuty a sedmnácti vteřin.

GP Austrálie (Albert Park) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:16,732 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,968 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:17,104 4. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:17,139 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:17,270 6. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:17,308 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:17,369 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:17,609 9. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:17,675 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:17,735 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:17,768 12. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:18,099 13. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:18,119 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:18,129 15. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:18,335 16. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:18,517 17. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:18,540 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:18,557 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:18,714 20. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing -

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ