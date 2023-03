PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Překvapení pro mnohé jezdce

Max Verstappen, 1. místo

Byl to včera náročný start víkendu a ni dnes jsem nenašel správný rytmus. Naštěstí jsme do kvalifikace všechny kousky poskládaly. Jsem moc rád, že mám pole position. Je to pro celý tým a opět máme silné auto, Checo je se mnou v první řadě. Je to úžasné a těším se na zítřek. Ty změny znamenaly menší zpomalení auta, ale i tak jsme rychlejší, což je skvělé. Během roku budou ostatní zvyšovat výkony a to je na F1 bezvadné. Vlastně jsem překvapen, že jsem na pole, po všech těch potížích v trénincích. Obvykle máme auto v závodě lepší než v kvalifikaci, tak uvidíme.

Charles Leclerc, 3. místo

Ohledně předčasného ukončení kvalifikace, žádný problém jsme neměli. Pouze jsme se rozhodli pro zítřejší závod šetřit pneumatiky. Myslím, že jsme bojovali o pole position, což bylo milé překvapení, abych pravdu řekl, protože to jsem po testech a trénincích, které byly náročné, nečekal. Zvládli jsme najít rychlost pro kvalifikaci, což je skvělé. Nicméně musíme mít na paměti, že v závodních simulacích to vypadalo, že jsme trošku zaostáváme za Red Bullem. A myslím, že je lepší startovat třetí s novými pneumatikami než první se starými. Nevím, zda bych získal pole positon, ale bylo by to těsné.

