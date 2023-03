Kvalifikační double pro Red Bully s oběma Ferrari za zády

Letošní sérii kvalifikací odstartovali jezdci AlphaTauri na měkkých pneumatikách. Stejnou strategii zvolili i jejich oponenti, jen jezdci Ferrari se v Q1 objevili na středně tvrdých. Sainz zajel o dvě desetiny pomalejší čas než Cunoda, u Leclerca to bylo ale o poznání horší. Už při nájezdu do rychlého kola se mu z jeho SF-23 odlomil karbonový úlomek, přičemž vedení závodu raději z bezpečnostních důvodů vyvěsilo červené vlajky.

🚩 RED FLAG 🚩



The Q1 action is halted after just a few minutes



Charles Leclerc's first timed lap doesn't go to plan, with two small pieces of bodywork coming off his car#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/A2RLui0l2X