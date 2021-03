PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Mohl být náskok Red Bullu větší?

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Samozřejmě jsme měli už skvělý testovací týden, ale to před prvním závodem vůbec nic negarantuje. Ale zatím jelo auto po celý víkend skvěle a hodně si užívám ho řídit. V kvalifikaci to všechno perfektně vyšlo a jsem pochopitelně z pole position nadšený.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Gratuluji Maxovi, odvedl opravdu skvělou práci. Byl v tom kole tak rychlý. Já jsem do toho v tom posledním kole dal vše, ale nestačilo to. Všichni v továrně odvedli neuvěřitelnou práci, abychom byli blíž Red Bullu. Po testech jsme mysleli, že budeme mít větší ztrátu.

ASTON MARTIN

Sebastian Vettel, 18. místo

Pokud bych teď panikařil, nepomohlo by to. Jsem pochopitelně naštvaný a nešťastný, nebyla to naše chyba, že jsme nepostoupili, ale musíme to přijmout a udělat maximum, abychom se připravili na zítřejší závod. A co se vlastně stalo? Byl to v posledním sektoru chaos a jen tak tak jsem projel čáru, chyběla sekunda a potom se objevily žluté vlajky, takže v tu chvíli jsme už nemohl moc dělat. Cítím se ve voze lépe, ale nejsme tam, kde bychom chtěli být. V tréninku jsem nebyl spokojen, dnes to bylo mnohem lepší. Navíc se pořád učím a snažíme se vůz pochopit. Je tu potenciál být mnohem rychlejší a máme podle mě před sebou kus práce. Snad to bude zítra dobrý závod. Uvidíme.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.