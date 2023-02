Vasseur úřaduje. V Maranellu má políčeno na největšího strašáka

Loni měla Scuderia dobrý vůz, jenže maximum jeho potenciálu rozhodně nevytěžila. Velký, možná až zásadní podíl na tom měly strategie. Ty byly v podání italského týmu často vyloženě trapné. Stačí si vzpomenout na závod v Monaku, kdy Ferrari doslova odepsalo Leclerca. A právě v oddělení strategií vykoná Frederic Vasseur některé změny a přesuny.

„Je to tak, na boxové zídce sáhneme k několika drobným změnám. Není to jen o jednom člověku, který je vidět v televizních přenosech, ale o celé skupině lidí zodpovědných za daná rozhodnutí. Strategie jsou v dnešní Formuli 1 klíčové, proto si na ně posvítíme a budeme konat. Je to komplexní záležitost, musíme se podívat i na jednotlivé procesy," řekl Vasseur ku příležitosti představení monopostu Ferrari pro sezonu 2023.

Na téma strategických rozhodnutí se vyjádřil také závodní ředitel Ferrari Laurent Mekies: „Loni jsme udělali několik bolestivých chyb, přičemž během zimní přestávky jsme učinili velmi komplexní analýzu všech naších postupů a rozhodnutí. Mělo to jediný cíl - aby se každý jednotlivec mohl co nejvíce zdokonalit. Abychom pracovali lépe jako tým. Věřím, že na novou sezonu jsme dobře připraveni," líčí Mekies.