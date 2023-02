McLaren a Ferrari oznamují názvy letošních vozů, MCL37 nečekejte + VIDEO

Jméno nástupce loňského MCL36 nebude MCL37, ale MCL60. Proč? Co se stalo s MCL37 až MCL59? Důvodem je to, že stáj z Wokingu letos oslaví 60. let od svého založení, na což chce upozornit také odlišným názvem.

"Jsme hrdi na naši minulost. Objímáme naši přítomnost. Tvarujeme naši budoucnost. Speciální jméno pro speciální rok. Brzy přijde MCL60," oznamuje na svém Twitteru společně s videoukázkou.

Stáj založil v roce 1963 Novozélanďan Bruce McLaren. "Cesta, na níž se dnes nacházíme, staví na základech, které položil - fyzicky, ale co je ještě důležitější: psychologicky. 'Prvotním základem je nadšení,' prohlásil slavnostně. 'Nikoliv mírné, ale planoucí nadšení,'" připomíná kus své historie, ve které dokázala vyhrát 183 velkých cen a získat 12 jezdeckých a 8 konstruktérských titulů.

Totéž platí pro Ferrari, jehož loňský monopost nesl jméno F1-75. Týden před odhalením toho nového, vyvíjeného pod kódovým číslem 675, italský tým odhalil jeho název: SF-23.

Pokračuje tak v tradici, kterou využíval od roku 2015 - vůz SF15-T, kde je SF pro Scuderii Ferrari. "Jde o osmé auto Scuderie Ferrari, které nese SF, a počtvrté odkazuje na daný ročník," vysvětluje ve svém oficiálním oznámení.

