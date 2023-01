McLaren měl v roce 2007 upřednostnit Alonsa, myslí si Slade

„Myslím si, že pokud by Mclaren Fernanda adekvátně podporoval, vyhráli bychom nejen v roce 2008, ale i v roce 2007. Možná by se věci vyvinuly jinak, ale to už je minulost. Já jsem s Fernandem každopádně žádné problémy nikdy neměl," říká Slade.

Zároveň uznává, že atmosféra v týmu nebyla v roce 2007 ideální. „O titul jsme se v roce 2007 připravili sami. Atmosféra v týmu byla dost špatná, možná až toxická. Staly se některé věci, které nám to neulehčily a atmosféru ještě více vyhrotily. Vedení týmu nefungovalo ideálně. Byly tam věci, které se daly zvládnout lépe," dodává Mark Slade.

Pro Alonsa má jen slova chvály. Ačkoliv Španěl nezískal od roku 2006 žádný mistrovský titul, považuje ho za jednoho z nejlepších jezdců historie. „Fernando je terminátor. Všechny závody chce vyhrát, k věcem přistupuje velmi perfekcionisticky. Pracovat s někým takovým je skvělé."

Alonso - Hamilton | foto: McLaren

Jen dodejme, že v sezoně 2007 bojovali o mistrovský titul Fernando Alonso, Lewis Hamilton a Kimi Raikkonen. Rozhodovat musel až poslední závod seriálu na brazilském Interlagosu a ačkoliv do něj vstupoval z nejhorší výchozí pozice Raikkonen, byl to nakonec právě on, kdo slavil zisk vytouženého primátu.

Pro Raikkonena šlo o první a zároveň poslední titul v kariéře. Sezona 2007 vešla do povědomí také díky špionážní aféře mezi McLarenem a Ferrari, britský tým byl nakonec uznán vinným a potrestán pokutou, respektive vyloučením z Poháru konstruktérů.