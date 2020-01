Jaké jsou slabiny Hamiltona? Alonso tvrdí, že je možná zná

Lewis Hamilton je šestinásobným mistrem světa. Dá se říci, že se už teď zařadil mezi živoucí legendy našeho sportu. To navíc stále v době, kdy může výčet svých úspěchů pořád ještě výrazně rozšířit. Je to právě on, kdo má příležitost sesadit Michaela Schumachera z trůnu, který náleží nejúspěšnějšímu jezdci Formule 1. Z trůnu, který se zdál být ještě nedávno už navěky zarezervován pro německého šampiona.

Nezřídka to vypadá, že Lewis Hamilton zkrátka nemá slabiny. K tomuto tématu se nedávno vyjádřil Britův první týmový kolega ve Formuli 1. Máme na mysli samozřejmě Fernanda Alonsa, jejich vzájemné souboje z dob z McLarenu si jistě zaslouží přízvisko nezapomenutelné. Právě zkušený Španěl, který už svět královny motorsportu opustil tvrdí, že ví, kde může mít zdánlivě neporazitelný Hamilton svou Achillovu patu.

Tou má být podle Alonsa tlak, jemuž byl prý Hamilton za poslední dobu ušetřen. Dvojnásobný mistr světa s Renaultem chce vidět svého bývalého týmového parťáka v rovném, otevřeném souboji. Ještě lépe pak v situaci, kdy to bude právě Hamilton, kdo má v průběžném pořadí šampionátu manko.

Max Verstappen v souboji s Lewisem Hamiltonem v závodě v Brazílii | foto: Red Bull Content Pool

Rodák z Ovieda je přesvědčen, že za takovéto situace se vše změní, a i šestinásobný světový šampion pak může začít dělat chyby.

„V prvé řadě si myslím, že se Lewis zlepšil. Během roku 2019 neměl tak dominantní vůz, který mu Mercedes poskytl některé jiné roky. On byl nicméně pořád vpředu. Pokud nemůže vyhrát, můžete se spolehnout na to, že dojede druhý a bude bojovat do posledních kol. Ne jako Bottas, který v takovém případě dojede třeba dvacet sekund za vítězem. Jsou i závody, kdy Mercedes nemá konkurenceschopný vůz, to je pak Bottas rázem pátý nebo šestý, ale Hamilton stále bojuje o vítězství.“

„Jeho slabinou však může být tlak. Bylo by fajn to zjistit. Je to o dost jiné, když máte dobré auto, náskok v šampionátu a jezdec za vámi havaruje, než když jste vy tím, kdo je pozadu a musíte dotahovat. Pak je v mžiku všechno odlišné. Nálada je jiná, týmové komunikace jsou jiné…Je to právě tento typ tlaku, pod kterým bychom Lewise potřebovali vidět,“ uzavírá Alonso.