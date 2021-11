"Schumacherův syn v F1, to je něco zvláštního!" Alonso chválí Micka, za incident se omluvil

Z jejich vzájemného chování je jasné, že mezi Alonsem a 22letým Mickem Schumacherem panuje zvláštní vztah. Syn sedminásobného šampiona je v padoku oblíbený, své upřímné rady mu často dává také další zkušený jezdec Sebastian Vettel.

"Je to fakt něco zvláštního, mít jej ve Formuli 1. Strašně mi připomíná svého otce - v řeči těla, v mimice, téměř ve všem," popisuje Alonso, jenž v F1 začínal před 20 lety s Minardi. S ním ve své premiérové sezóně dojel skončil nejlépe v Německu na 10. místě.

"Na monitoru má stejnou zkratku jako jeho otec. Je to pro mě velmi dojemné. Mám ho hodně rád. Líbí se mi jeho styl. Jsem rád, že je ve Formuli 1," pokračuje 40letý veterán jezdící za Alpine (bývalý Renault) ve své chvále na Micka.

